Leipzig vence Werder Bremen (2-1) e volta ao 'pódio' da Bundesliga; Leverkusen empata com Stuttgart

Com uma virada nos últimos minutos, o RB Leipzig derrotou o Werder Bremen (12º) por 2 a 1 e recuperou seu lugar no pódio, no encerramento da 32ª rodada da Bundesliga em que o Bayer Leverkusen (7º) empatou em 1 a 1 em sua visita ao Stuttgart (17º) a quatro dias de seu jogo de volta das semifinais da Liga Europa.

O Leipzig perdia a três minutos do fim do tempo regulamentar depois de o Werder Bremen sair na frente com um gol de Leo Bittencourt (70'), mas os donos da casa viraram graças ao húngaro Willi Orban (87') e Dominik Szoboszlai nos acréscimos (90+6') com assistências do francês Christopher Nkunku.

A duas rodadas do fim do campeonato, o RB Leipzig recupera o 3º lugar da Bundesliga, que havia perdido após a vitória do Union Berlin no sábado sobre o Freiburg por 4 a 2.

O Leipzig somam 60 pontos, um a mais que o time da capital, enquanto o Freiburg (56 pontos) vê mais distante seu objetivo de vaga na Champions.

Na luta pelo título, o Bayern de Munique mantém um ponto de vantagem sobre o Borussia Dortmund depois de os dois gigantes do futebol alemão terem vencido com autoridade seus jogos: goleada de 6 a 0 sobre o Schalke e 5 a 2 contra o Borussia Mönchengladbach, respectivamente.

Três dias depois da derrota (1-0) no jogo de ida das semifinais da Liga Europa e a quatro dias da partida de volta em casa contra a Roma, o Bayer Leverkusen empatou (1-1) em sua visita ao Stuttgart (17º), no outro jogo deste domingo da Bundesliga.

A duas rodadas do final da temporada, o Leverkusen caiu para o sétimo lugar, empatado com o Wolfsburg (49 pontos) mas superado pelo saldo de gols (+12 contra +11). A sexta posição é a última que garante acesso às competições europeias na próxima temporada (nesse caso, a Conference League).

Os jogadores comandados pelo técnico Xabi Alonso ficaram em desvantagem no início do segundo tempo. Após um pênalti cometido sobre o japonês Wataru Endo aos 55 minutos, o guineense Serhou Guirassy manteve a calma para abrir o placar cobrando com uma 'cavadinha'.

Aos 70 minutos, uma saída perigosa do goleiro Fabian Bredlow resultou em outra penalidade máxima, convertida pelo argentino Exequiel Palacios (70').

Os jogadores do 'Werkself' ('Os onze da empresa', alcunha do clube fundado em 1904 pela empresa química Bayer) vão agora se preparar para o jogo de volta (após a derrota na ida por 1 a 0) da Liga Europa contra a Roma de José Mourinho, que foi técnico de Alonso no Real Madrid.

--- Resultados da 32ª rodada do campeonato alemão e classificação:

- Sexta-feira:

Colônia - Hertha Berlim 5 - 2

- Sábado:

Bayern de Munique - Schalke 04 6 - 0

1. FC Union Berlin - Freiburg 4 - 2

Bochum - Augsburg 3 - 2

Wolfsburg - Hoffenheim 2 - 1

Eintracht Frankfurt - Mainz 3 - 0

Borussia Dortmund - B. Moenchengladbach 5 - 2

- Domingo:

Stuttgart - Bayer Leverkusen 1 - 1

RB Leipzig - Werder Bremen 2 - 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 68 32 20 8 4 89 34 55

2. Borussia Dortmund 67 32 21 4 7 78 42 36

3. RB Leipzig 60 32 18 6 8 57 38 19

4. 1. FC Union Berlin 59 32 17 8 7 48 34 14

5. Freiburg 56 32 16 8 8 48 42 6

6. Wolfsburg 49 32 13 10 9 56 44 12

7. Bayer Leverkusen 49 32 14 7 11 55 44 11

8. Eintracht Frankfurt 46 32 12 10 10 54 49 5

9. Mainz 45 32 12 9 11 51 49 2

10. Colônia 41 32 10 11 11 47 51 -4

11. B. Moenchengladbach 39 32 10 9 13 48 53 -5

12. Werder Bremen 35 32 10 5 17 50 62 -12

13. Augsburg 34 32 9 7 16 42 58 -16

14. Hoffenheim 32 32 9 5 18 43 54 -11

15. Bochum 31 32 9 4 19 36 71 -35

16. Schalke 04 30 32 7 9 16 31 65 -34

17. Stuttgart 29 32 6 11 15 40 55 -15

18. Hertha Berlim 25 32 6 7 19 39 67 -28

