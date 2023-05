Francês Rennes presta homenagem a Arman Soldin, jornalista da AFP morto na Ucrânia

O clube Renne, da Ligue 1 francesa, homenageou neste domingo (14) Arman Soldin, jornalista da AFP morto esta semana na Ucrânia.

Criado na cidade de Rennes, Arman chegou a jogar nas categorias de base da equipe.

Logo antes do início da partida Rennes-Troyes, os jogadores e o público do estádio Roazhon aplaudiram o jornalista, de 32 anos, enquanto os telões exibiam sua imagem.

Para a ocasião, o clube convidou cerca de 30 pessoas próximas ao jovem jornalista, incluindo sua família, que ainda vive em Rennes.

Nascido em Sarajevo, Arman Soldin chegou à França quando criança para escapar da guerra e deixou em Rennes, onde cresceu, a lembrança de um aluno brilhante e apaixonado por futebol.

Contratado pela AFP em Londres, manteve seu vínculo com Rennes mesmo da capital britânica. Em sua conta no Twitter, um vídeo de setembro de 2021 mostra-o na tribuna de imprensa do Tottenham Stadium, com um olho no campo, e o outro, em uma partida Marseille-Rennes em seu tablet.

No último outono (hemisfério norte), passou a ser coordenador de vídeo da AFP em Kiev.

