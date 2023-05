Exército israelense diz que foguete foi lançado de Gaza para Israel, testando cessar-fogo

Os militares israelenses dizem que militantes palestinos dispararam um foguete no sul de Israel. O lançamento acontece menos de 24 horas depois que um cessar-fogo foi alcançado entre Israel e o grupo militante da Jihad Islâmica na Faixa de Gaza. O exército disse que o foguete disparou sirenes de ataque aéreo no sul de Israel, mas aterrissou em uma área aberta.

Um frágil cessar-fogo entre as forças israelenses e militantes na Faixa de Gaza parecia estar em vigor neste domingo (14) após um confronto de cinco dias que matou 33 palestinos e duas pessoas em Israel.

A última rodada de combates em Gaza começou na terça-feira, 9, quando jatos israelenses mataram três comandantes do grupo militante da Jihad Islâmica em resposta a lançamentos de foguetes anteriores de Gaza. Esses assassinatos desencadearam fogo e ameaçaram arrastar a região para outra guerra até que um cessar-fogo foi negociado pelo Egito no final do sábado.

Enquanto a calma parecia trazer uma sensação de alívio para 2 milhões de pessoas de Gaza e centenas de milhares de israelenses que estavam em grande parte confinados a abrigos antibomba nos últimos dias, o acordo não foi suficiente para resolver as questões subjacentes que alimentaram inúmeras rodadas de combates entre Israel e grupos militantes palestinos na Faixa de Gaza ao longo dos anos. Fonte: Associated Press.