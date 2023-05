Erdogan se impõe nas eleições turcas com 25% dos votos apurados

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, avança sobre seu principal adversário, Kemal Kiliçdaroglu, após a apuração de 25% dos votos das eleições deste domingo (14), embora os resultados ainda possam mudar - informou a imprensa estatal.

Com 25,7% dos votos apurados, Erdogan, há 20 anos no poder, aparece com 54,3% dos votos. Seu maior concorrente, Kemal Kiliçdaroglu, recebeu 39,8% dos votos, segundo a agência estatal de notícias Anadolu.

