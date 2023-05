Comunicado do Business Wire :Graforce

A Graforce, líder alemã no fornecimento de usinas de hidrogênio com carbono zero, e aWorley, empresa global líder em engenharia e entrega de projetos, estão em cooperação para expandir a eletrólise de metano (plasmólise), com início na região da Austrália, Pacífico, Ásia e China. A plasmólise é uma tecnologia divisora de águas que converte gás natural, GNL, gases queimados e outros hidrocarbonetos em hidrogênio sem emitir CO2 nem nenhum outro gás de efeito estufa na atmosfera. Isso permite que os consumidores de gás troquem para hidrogênio de queima limpa sem alterar seu fornecimento energético ou método de transporte. A Graforce e a Worley apresentarão as usinas de plasmólise na APPEA 2023 em Adelaide, Austrália (15 a 18 de maio) no Pavilhão de Hidrogênio patrocinado pela Worley, exibindo as últimas inovações do setor de hidrogênio e seu impacto na descarbonização de indústrias e combustíveis fósseis.

Methane Plasmalysis plants - graphics shows a 12 MW plant - convert natural gas, LNG, flare gas and other hydrocarbons into hydrogen without emitting carbon dioxide or any other greenhouse gas into the atmosphere. This allows gas consumers to switch to clean-burning hydrogen without changing their energy supplier or way of transportation. (Graphic: Business Wire)

A Austrália está entre os maiores produtores de gás natural e uma das principais fornecedoras de combustíveis do mundo. Os projetos para fornecer GNL e hidrogênio verde à Alemanha estão em andamento. Ao mesmo tempo, o país visa reduzir suas emissões de CO2 em mais de 40% até 2030. As tecnologias sustentáveis como a plasmólise são um requerimento básico para satisfazer metas econômicas e climáticas.

"Toda a região APAC está buscando tecnologias verdes para fontes existentes de energia a fim de alcançar as metas climáticas. A cooperação com a Worley é um passo importante para que possamos expandir rapidamente nossa plasmólise de metano e nos abrirmos a esses mercados", afirmou Dr. Jens Hanke, diretor tecnológico da Graforce.

A Worley fornece serviços de engenharia, aquisição e construção em larga escala para os setores de energia, recursos e produtos químicos. A Worley fornecerá serviços de engenharia e entrega de projetos para as usinas de plasmólise na Austrália e na Ásia. Nas usinas modulares, a área de plasma de alta frequência gerada pela energia renovável divide hidrocarbonetos como metano em seus componentes moleculares: hidrogênio e carbono sólido. Comparada com a eletrólise da água, a plasmólise requer apenas um quinto da energia para produzir a mesma quantidade de hidrogênio. Uma única usina de 20 megawatts pode converter cerca de 70.000 toneladas métricas de metano em hidrogênio por ano e eliminar cerca de 200.000 toneladas métricas de emissões de CO2.

"À medida que expandimos para vastas quantidades de energia renovável e hidrogênio necessárias para satisfazer as metas de carbono líquido zero, nossa dependência em combustíveis fósseis de médio prazo e, em particular, gás natural e GNL, é um fato dado. A plasmólise combina essas duas realidades e permite descarbonização mais rápida, utilizando a infraestrutura existente. A plasmólise provavelmente será uma ferramenta valiosa entre os recursos de descarbonização e contribuirá para o objetivo da nossa empresa de prover um mundo mais sustentável", afirmou Gillian Cagney, diretor presidente da Worley na Austrália e Nova Zelândia.

Sobre

A Graforce é uma empresa alemã de tecnologia de hidrogênio. Suas usinas Power-to-X produzem hidrogênio livre de dióxido de carbono ou dióxido de carbono negativo e matéria-prima sintética, com a mais alta eficiência e os menores custos de infraestrutura na linha de multi-megawatts. Assim, a Graforce descarboniza as energias fósseis, setores industriais e setores de aquecimento, transporte e construção. Atualmente, a empresa está em um processo de ampliar suas parcerias estratégicas e financeiras a fim de expandir com rapidez sua tecnologia de hidrogênio a nível mundial.

www.graforce.com/EN

A Worley é uma empresa global com sede na Austrália, e nosso objetivo é prover um mundo mais sustentável. A empresa é fornecedora líder global de serviços profissionais de projetos e ativos com base em conhecimento nos setores de energia, produtos químicos e recursos. Usamos nosso conhecimento e recursos para apoiar nossos clientes na redução de suas emissões de carbono e caminhar em direção a um futuro com baixo carbono. A Worley Limited está listada na Bolsa de Valores Australiana (ASX: WOR).

www.worley.com

Graforce GmbH Dr. Jens Hanke [email protected]

Worley Melissa O'Neill Diretora sênior do grupo, assuntos corporativos +61 467 555 175 [email protected]

Caroline Fernandes Gerente de comunicações externas +61 401 249 794 [email protected]

