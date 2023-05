Comunicado do Business Wire :FEELM

A FEELM lançou sua nova solução inovadora de vape descartável FEELM Max, na Vaper Expo UK 2023 em Birmingham, em 13 de maio.

Johnny Zhang, The Assistant President at FEELM (Photo: Business Wire)

Como líder no fornecimento de tecnologia de vaping e principal marca da empresa de tecnologia de atomização SMOORE, a FEELM revelou a solução avançada FEELM Max, que possui três grandes avanços: a tecnologia de aquecimento avançada da bobina de cerâmica S1, um sistema de controle de energia constante e design consciente.

Com os primeiros produtos apresentando a solução FEELM Max prestes a serem lançados nos mercados do Reino Unido e da UE, o lançamento contou com a presença de muitos representantes de alto nível de muitas empresas clientes, incluindo BAT, RELX International, Totally Wicked e KIWI.

Estabelecendo uma nova referência de 800 baforadas para líquido de cigarro eletrônico de 2 mlA jornada da tecnologia de bobinas começou com bobinas de pavio de algodão de primeira geração, progrediu para bobinas de malha de algodão de segunda geração e agora se desenvolveu na era da tecnologia de bobinas de cerâmica de terceira geração com o FEELM Max sendo a mais recente manifestação desta inovação do setor.

Criada para oferecer uma experiência superior de vaping, a inovadora bobina de cerâmica S1 da FEELM traz tecnologia de bobinas de ponta, que oferece uma maior contagem de baforadas, ao definir uma nova referência no mercado.

Tendo o benefício de seu perfil sem algodão e da melhoria resultante do uso de líquido de cigarro eletrônico, o FEELM Max é capaz de aumentar a contagem de baforadas em mais de 30% quando comparado com soluções descartáveis de bobinas de algodão, ao fornecer mais 800 baforadas e definir uma nova referência para 2 ml. Esta inovação permite que os produtos que usam a bobina de cerâmica S1 da FEELM ofereçam maior contagem de baforadas, permanecendo totalmente em conformidade com todos os regulamentos locais.

Além disto, a nova bobina S1 diminui em 78% a quantidade de impurezas do processo de aquecimento, resultando em um hálito mais fresco e sem sabor residual desagradável. Este é um passo significativo para garantir uma experiência de vaping limpa e sedosa aos consumidores.

Avanços eletrônicos e de designA solução FEELM Max usa um sistema de gestão de energia elétrica constante para vaping estável e mais de 95% de consistência de vapor. Esta tecnologia aprimora a consistência do sabor em 35%, o que aprimora ainda mais a experiência do usuário.

Os produtos FEELM Max mostram um tanque de líquido transparente de cigarro eletrônico para estética e conveniência do usuário. Os vapers não terão mais que adivinhar quanto líquido resta em seu aparelho, pois uma rápida observação trará a informação. O CMF Lab refina este design mediante pesquisas especializadas, tendo desenvolvido um modelo ergonômico científico para o setor de vaping.

Primeiro esquema de reciclagem industrial de toda a cadeia de ponta a pontaA FEELM também lançou o primeiro esquema de reciclagem industrial de toda a cadeia, ao cooperar com a RELX International no Reino Unido. Consciente do dano potencial dos vapes que acabam em aterros sanitários, a FEELM assumiu a responsabilidade de implementar um esquema que irá facilitar a reciclagem de vapes ao máximo, minimizando assim o impacto ambiental.

O compromisso da empresa em tornar a reciclagem mais acessível demonstra sua dedicação à sustentabilidade ambiental. À medida que a iniciativa ganha força, pode servir de modelo a outros setores que buscam implementar práticas ecologicamente corretas e envolver clientes adultos em esforços de sustentabilidade.

Dando forma a um futuro sustentável e compatível com parceriasO sucesso da FEELM não se deve apenas à sua tecnologia inovadora e à busca incessante pela excelência, mas também à sólida cooperação que definiu com seus clientes e parceiros do setor.

Bing Du, diretor executivo e fundador da RELX International declarou no evento: "Graças à tecnologia inovadora da FEELM Max e impulsionada por nossa lendária parceria com a FEELM, a RELX International está no rumo de revolucionar a experiência de vaping a nível mundial."

Liam Cagliarini, diretor da KIWI Vapor no Reino Unido, a principal marca italiana, afirmou: "Nosso alvo é cooperar com a FEELM na tecnologia mais recente e oferecer uma experiência de vaping consistente aos consumidores."

Marcus Saxton, diretor executivo da Totally Wicked, principal marca britânica, acrescentou: "A tecnologia inovadora da FEELM aperfeiçoou a experiência do consumidor. Como parceira da FEELM, a Totally Wicked compartilha a responsabilidade de promover a sustentabilidade no setor de atomização através da participação ativa no sistema de reciclagem."

A FEELM pretende continuar excedendo os limites do que é possível na tecnologia de vaping, enquanto mantém seu compromisso com a sustentabilidade e conformidade no centro de suas operações. A missão da empresa de dar forma a um melhor setor de vaping, não apenas hoje, mas também às próximas gerações, permanece mais forte do que nunca.

Sobre a FEELMComo uma marca de tecnologia pertencente à SMOORE, a FEELM é a principal fornecedora mundial de soluções de sistemas de vape fechados. Com base na tecnologia de aquecimento de bobinas de cerâmica com liderança mundial, a FEELM combina a autêntica tecnologia de reprodução de sabor com tecnologia eletrônica inovadora, trazendo a máxima sensação e experiência superior de vaping.

Sobre a SMOOREFundada em 2009, a SMOORE é líder mundial em soluções de tecnologia de atomização, abrangendo produtos de risco reduzido, tecnologias de atomização médicas, farmacêuticas e de beleza. Com pesquisa interdisciplinar de atomização e um portfólio diversificado de produtos, a SMOORE está empenhada em se tornar uma plataforma avançada, com aspiração a tornar a vida melhor.

Com investimento contínuo em P&D e capacidade de fabricação líder no setor, a SMOORE possui 14 centros de pesquisa de tecnologia ao redor do mundo, sendo que os produtos estão disponíveis em mais de 50 países e regiões. A SMOORE anunciou a IPO em Hong Kong em 10 de julho de 2020.

Contato

Informação: Ruiqi Wang 0044 7502 009458 [email protected]

