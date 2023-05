City vence Everton (3-0) com show de Gündogan e fica mais perto do título da Premier League

Uma nova dobradinha e um passe decisivo de Ilkay Gündogan deram ao Manchester City (1º) a vitória (3-0) fora de casa sobre o Everton (17º), neste domingo, pela 36ª rodada da Premier League, e com esse resultado abriu quatro pontos de vantagem sobre o Arsenal (2º), que recebe o Brighton (8º).

Após essa partida, o Arsenal terá disputado uma a mais que o City (36 contra 35) e as chances de destronar o atual campeão começam a ficar escassas.

A três dias do jogo de volta das semifinais da Liga dos Campeões, contra o Real Madrid, na quarta-feira, após empate (1-1) no Santiago Bernabéu, o City abriu o caminho da vitória neste domingo com uma jogada genial do alemão Gündogan (37').

O meio-campista, que já havia marcado dois gols no triunfo sobre o Leeds (2-1) no último fim de semana, recebeu um cruzamento de Riyad Mahrez de costas para o goleiro, dominou com perfeição e disparou um chute inesperado superando Jordan Pickford.

Dois minutos depois cruzou da esquerda para a cabeçada do infalível Erling Haaland, que chegou aos 36 gols na sua primeira temporada na Premier League.

Gundogan encerrou sua tarde inspirada com uma cobrança de falta direta de 18 metros no canto superior direito (51').

Com onze vitórias consecutivas no campeonato inglês, o Ciy segue em ritmo alucinante na reta final e caminha para seu quinto título em seis anos.

-- Jogos da 36ª rodada do campeonato inglês (horário de Brasília) e classificação:

- Sábado:

Leeds - Newcastle 2 - 2

Aston Villa - Tottenham 2 - 1

Southampton - Fulham 0 - 2

Manchester United - Wolverhampton 2 - 0

Chelsea - Nottingham 2 - 2

Crystal Palace - AFC Bournemouth 2 - 0

- Domingo:

Brentford - West Ham 2 - 0

Everton - Manchester City 0 - 3

Arsenal - Brighton

- Segunda-feira:

(16h00) Leicester - Liverpool

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 85 35 27 4 4 92 31 61

2. Arsenal 81 35 25 6 4 83 39 44

3. Newcastle 66 35 18 12 5 63 31 32

4. Manchester United 66 35 20 6 9 51 41 10

5. Liverpool 62 35 18 8 9 67 42 25

6. Tottenham 57 36 17 6 13 65 59 6

7. Aston Villa 57 36 17 6 13 48 44 4

8. Brighton 55 33 16 7 10 63 45 18

9. Brentford 53 36 13 14 9 54 45 9

10. Fulham 51 36 15 6 15 52 49 3

11. Chelsea 43 35 11 10 14 36 41 -5

12. Crystal Palace 43 36 11 10 15 37 46 -9

13. Wolverhampton 40 36 11 7 18 30 52 -22

14. AFC Bournemouth 39 36 11 6 19 37 69 -32

15. West Ham 37 36 10 7 19 38 52 -14

16. Nottingham 34 36 8 10 18 36 67 -31

17. Everton 32 36 7 11 18 32 56 -24

18. Leeds 31 36 7 10 19 46 71 -25

19. Leicester 30 35 8 6 21 49 64 -15

20. Southampton 24 36 6 6 24 31 66 -35

