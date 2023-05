Ciclone Mocha atinge Mianmar e pode causar catástrofe no país e em Bangladesh

O evento meteorológico causou tempestades, ventos e chuvas fortes no país e seguiu para Bangladesh

Crédito: KM Asad/LightRocket via Getty Images

A costa oeste de Mianmar foi atingida na tarde deste domingo, 14, horário local, por um ciclone. O evento meteorológico causou tempestades, ventos fortes e chuvas fortes no país e seguiu para Bangladesh, onde vivem algumas das comunidades mais vulneráveis do mundo.

Deslizamentos de terra e inundações devem ocorrer o que pode aumentar o impacto da tempestade, que já é considerada uma das mais fortes a atingir o Golfo de Bengala nos últimos anos.

Autoridades e organizações internacionais há dias se preparam para a chegada do ciclone Mocha. As informações são do Estadão.

De acordo com o Joint Typhoon Warning Center (uma força tarefa da Marinha dos Estados Unidos e a Força Aérea dos Estados Unidos), a tempestade atingiu perto de Sittwe, no norte de Mianmar, com ventos de aproximadamente 250 km/h. Esta velocidade é equivalente à categoria 4.

Ciclone Mocha: chuvas e desabamentos

Segundo o Departamento Meteorológico de Bangladesh, é provável que o Mocha se mova para o norte-nordeste através do estado de Rakhine, em Mianmar, e “atravesse completamente” Cox’s Bazar, no sudeste de Bangladesh, que abriga o maior campo de refugiados do mundo.

Uma forte tempestade inundou grandes partes da cidade acompanhada por ventos que derrubaram prédios e arrancaram folhagens perto da costa. Mozibur Rahman, representante do governo local informou que a tempestade causou grandes danos às casas na ilha de St. Martin, em Bangladesh.

Precipitação de 5 a 10 polegadas será generalizada perto da costa e várias centenas de milhas para o interior. Alguns locais podem acumular até 15 polegadas, o que pode causar inundações generalizadas no interior.

Ciclone Mocha: 2 milhões de pessoas em risco

Titon Mitra, representante do Programa de Desenvolvimento da Organização das Nações Unidas (ONU) em Mianmar, escreveu no Twitter que 2 milhões de pessoas estavam em risco por causa da tempestade. "Espera-se que os danos e as perdas sejam extensos", acrescentou.

Os ventos máximos de cerca de 281 km/h, ou 150 nós, classificam Mocha como o mais forte no Golfo de Bengala e provavelmente um dos mais fortes já registrados na região.