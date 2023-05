Barcelona vence Espanyol (4-2) e conquista LaLiga pela 27ª vez

O Barcelona se sagrou campeão da LaLiga neste domingo ao vencer o Espanyol (19º) por 4 a 2, com uma dobradinha de Robert Lewandowski, pela 34ª rodada do campeonato espanhol, a quatro rodadas do fim da competição.

O Barça conquistou o 27º título da liga espanhola de sua história graças aos dois gols do artilheiro polonês (11' e 40') e os gols de Alejandro Balde (20') e Jules Koundé (53'), que afundaram o Espanyol na zona de rebaixamento. Javier Puado (73') e Joslu (90+2') descontaram, mas era tarde demais.

