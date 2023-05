Barça conquista LaLiga após 4 anos e consolida reconstrução sob o comando de Xavi

O Barcelona se sagrou campeão da LaLiga neste domingo ao vencer o Espanyol (19º) por 4 a 2, com uma dobradinha de Robert Lewandowski, pela 34ª rodada do campeonato espanhol, a quatro rodadas do fim da competição, dando asas ao projeto liderado pelo técnico Xavi Hernández.

O Barça conquistou o 27º título da liga espanhola de sua história graças aos dois gols do artilheiro polonês (11' e 40') e os gols de Alejandro Balde (20') e Jules Koundé (53'), que afundaram o Espanyol na zona de rebaixamento. Javier Puado (73') e Joslu (90+2') descontaram, mas era tarde demais.

O gigante catalão encerrou um jejum de quatro anos, já que havia sido campeão espanhol pela última vez em 2019.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A equipe azulgrana, que precisava da vitória para garantir o título depois do triunfo do Real Madrid no sábado sobre o Getafe (1-0), cumpriu as previsões ao vencer o Espanyol, ainda afundado na zona de rebaixamento.

O jogadores comandados por Xavi foram os donos da partida contra um Espanyol muito impreciso e dominado pela intensidade do rival.

O Barça abriu o placar cedo, quando Lewandowski finalizou um passe da linha de fundo de Balde (11') para o fundo da rede.

O jovem atacante do Barça aproveitou um passe na segunda trave para ampliar o placar com seu primeiro gol no campeonato com a camisa do Barcelona (20').

Numa partida tensa para as duas equipes, Lewandowski reapareceu na área para fazer 3 a 0 (40').

O polonês, com 21 gols, se consolida como artilheiro do campeonato espanhol tendo ainda jogos pela frente para ampliar sua conta.

O Espanyol tentou reagir após o intervalo, mas uma cabeçada rápida de Jules Koundé (53') arrefeceu o ânimo dos 'pericos', que descontaram com os gols de Javier Puado (73') e Joselu (90+2').

Com o placar a favor, o Barcelona buscou diminuir o ritmo para garantir a vitória e o título. Mas as comemorações em campo foram interrompidas devido a uma invasão de torcedores do Espanyol.

Os azulgranas tiveram de se retirar rapidamente para os vestiários protegidos pela polícia, numa imagem que manchou o triunfo do Barça.

Os azulgranas receberão no seu estádio, no próximo sábado, o troféu de campeões, em jogo da 35ª rodada contra a Real Sociedad.

Será a ocasião para o capitão Sergio Busquets erguer sua última taça com a camisa do Barça após anunciar na quarta-feira que deixará o clube ao final de uma temporada que sugere um ressurgimento do Barça.

A equipe azulgrana, que emendou a quarta vitória nos últimos cinco jogos do campeonato, lidera a competição com 14 pontos de vantagem sobre o Real Madrid, de quem tomou a liderança antes da pausa para a Copa do Mundo e nunca mais a perdeu.

O título chega a ser um bálsamo após quatro anos de jejum com várias mudanças de treinadores, escândalos extra-esportivos e resultados decepcionantes em campo, incluindo duas eliminações consecutivas na fase de grupos da Liga dos Campeões.

O técnico Xavi Hernández, com esta Liga e uma Supercopa da Espanha, conseguiu começar a confirmar na sua primeira temporada completa à frente do Barça as esperanças que lhe foram depositadas quando assumiu o cargo de treinador em 2021.

A contratação de Xavi foi concluída no verão passado com reforços como Lewandowski, Koundé e o atacante brasileiro Raphinha.

Juntamente com os jovens Gavi e Pedri, e o francês Ousmane Dembélé, o treinador do Barça conseguiu formar um grupo que voltou a dar alegrias ao torcedor 'culé' e à diretoria comandada pelo presidente Joan Laporta, que foi eleito em 2021 com a esperança de devolver o Barça aos seus melhores dias.

Esta 27ª Liga pode ser a confirmação de que a equipe do Barça está no caminho certo e enfrenta os desafios da próxima temporada com a melhor disposição, como a mudança para o estádio Olímpico de Montjuïc devido às obras no Camp Nou.

Uma mudança que poderá ser acompanhada do retorno de Lionel Messi, com quem os torcedores do Barça sonham após várias declarações de dirigentes do clube que alimentaram essas esperanças.

--- Os últimos dez campeões:

2022-2023: Barcelona

2021-2022: Real Madrid

2020-2021: Atlético de Madrid

2019-2020: Real Madrid

2018-2019: Barcelona

2017-2018: Barcelona

2016-2017: Real Madrid

2015-2016: Barcelona

2014-2015: Barcelona

2013-2014: Atlético de Madrid

- Os times mais vezes campeões da liga espanhola:

35 títulos: Real Madrid

27 títulos: Barcelona

11 títulos: Atlético de Madrid

8 títulos: Athletic Bilbao

6 títulos: Valencia

2 títulos: Real Sociedad

1 título: Deportivo La Coruña, Sevilla, Betis

gr/mcd/aam