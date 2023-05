Arsenal perde para o Brighton e deixa caminho aberto para o líder City, que vence Everton (3-0)

O Arsenal (2º) serviu de bandeja ao Manchester City (1º) o título da Premier League ao ser derrotado por 3 a 0 em seu próprio estádio pelo Brighton (6º), com o líder vencendo fora de casa o Everton (17º) pelo mesmo placar pouco antes, neste domingo pela 36ª rodada.

Os 'Gunners', que mantiveram a liderança durante grande parte da temporada, agora estão quatro pontos atrás dos 'Citizens', faltando disputar apenas dois jogos, enquanto os atuais campeões têm três partidas pela frente.

"É um sonho ser o único time da Europa que está lutando em todas as competições... Ainda não terminamos. Na Premier League nunca se pode dizer que acabou. Precisamos de mais duas vitórias para sermos campeões", disse o técnico do City, Pep Guardiola.

Em Londres, o Brighton foi mais eficiente e manteve as chances de jogar algum torneio europeu no ano que vem ao vencer com um gol do paraguaio Julio Enciso, de 19 anos, no início do primeiro tempo (51'), e dois na reta final, de Deniz Undav (85') e do equatoriano Pervis Estupiñán (90+6').

O baque sofrido em abril, quando somou apenas três pontos em quatro rodadas, com a goleada por 4 a 1 sofrida diante do City, que soma onze vitórias consecutivas, foi demais para a jovem equipe comandada por Mikel Arteta.

Os 'Gunners' não estavam inspirados, faltando eficiência na frente do gol, como ficou claro nas oportunidades desperdiçadas por Martin Odegaard (15'), Bukayo Saka (45') e Reiss Nelson (64'), enquanto o belga Leandro Trossard, contratado ao Brighton em janeiro, acertou o travessão após meia hora de jogo.

Odegaard foi perguntado se a corrida pelo título acabou: "Sim, nos sentimos assim. É muito difícil de aceitar, mas é preciso ser honesto."

Mais cedo, uma nova dobradinha e um passe decisivo de Ilkay Gündogan deram ao City uma vitória quase definitiva na corrida pelo título de campeão inglês, que seria o quinto em seis anos.

A três dias do jogo de volta das semifinais da Liga dos Campeões, contra o Real Madrid, na quarta-feira, após empate (1-1) no Santiago Bernabéu, o City abriu o caminho da vitória neste domingo com uma jogada genial do alemão Gündogan (37').

O meio-campista, que já havia marcado dois gols no triunfo sobre o Leeds (2-1) no último fim de semana, recebeu um cruzamento de Riyad Mahrez de costas para o goleiro, dominou com perfeição e disparou um chute inesperado superando Jordan Pickford.

Dois minutos depois cruzou da esquerda para a cabeçada do infalível Erling Haaland, que chegou aos 36 gols na sua primeira temporada na Premier League.

Gundogan encerrou sua tarde inspirada com uma cobrança de falta direta de 18 metros no canto superior direito (51').

"Temos uma equipe com muita experiência e disputar os últimos jogos da temporada não é uma situação nova para nós e ajuda muito. É manter a calma e acreditar nas suas capacidades", disse o destaque da tarde deste domingo.

Com onze vitórias consecutivas no campeonato inglês, o City segue em ritmo alucinante na reta final e caminha para seu quinto título em seis anos.

Também neste domingo o West Ham desperdiçou a chance de garantir sua permanência na Premier League ao perder para o Brentford por 2 a 0 com gols de Bryan Mbeumo (20') e Yoane Wissa (43').

A equipe do técnico David Moyes teria evitado o rebaixamento com um triunfo em Londres.

Os 'Hammers' ainda precisam de uma vitória nos últimos dois jogos para se manter na elite do futebol inglês.

--- Jogos da 36ª rodada do campeonato inglês (horário de Brasília) e classificação:

- Sábado:

Leeds - Newcastle 2 - 2

Aston Villa - Tottenham 2 - 1

Southampton - Fulham 0 - 2

Manchester United - Wolverhampton 2 - 0

Chelsea - Nottingham 2 - 2

Crystal Palace - AFC Bournemouth 2 - 0

- Domingo:

Brentford - West Ham 2 - 0

Everton - Manchester City 0 - 3

Arsenal - Brighton 0 - 3

- Segunda-feira:

(16h00) Leicester - Liverpool

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 85 35 27 4 4 92 31 61

2. Arsenal 81 36 25 6 5 83 42 41

3. Newcastle 66 35 18 12 5 63 31 32

4. Manchester United 66 35 20 6 9 51 41 10

5. Liverpool 62 35 18 8 9 67 42 25

6. Brighton 58 34 17 7 10 66 45 21

7. Tottenham 57 36 17 6 13 65 59 6

8. Aston Villa 57 36 17 6 13 48 44 4

9. Brentford 53 36 13 14 9 54 45 9

10. Fulham 51 36 15 6 15 52 49 3

11. Chelsea 43 35 11 10 14 36 41 -5

12. Crystal Palace 43 36 11 10 15 37 46 -9

13. Wolverhampton 40 36 11 7 18 30 52 -22

14. AFC Bournemouth 39 36 11 6 19 37 69 -32

15. West Ham 37 36 10 7 19 38 52 -14

16. Nottingham 34 36 8 10 18 36 67 -31

17. Everton 32 36 7 11 18 32 56 -24

18. Leeds 31 36 7 10 19 46 71 -25

19. Leicester 30 35 8 6 21 49 64 -15

20. Southampton 24 36 6 6 24 31 66 -35

