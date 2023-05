Suécia vence 67ª edição do festival Eurovision

A cantora sueca Loreen venceu a 67ª edição do festival Eurovision, realizada neste sábado (13) na cidade inglesa de Liverpool, com sua música de amor "Tattoo", tornando-se a segunda artista na história do concurso a ganhar duas vezes.

Considerada favorita desde o início, Loreen, que já havia vencido na edição de 2012, fez sucesso tanto entre os jurados nacionais como com o público em países de todo o mundo.

