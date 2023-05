Southampton é primeiro rebaixado da Premier League; Leeds freia Newcastle (2-2)

O Southampton, que perdeu em casa para o Fulham (2-0) neste sábado, em jogo da 36ª rodada da Premier League, é a primeira equipe matematicamente rebaixada para a segunda divisão do futebol inglês este ano.

Um gol do brasileiro Carlos Vinícius no início do segundo tempo colocou os londrinos na frente (48'), e o sérvio Aleksandar Mitrovic aumentou a vantagem aos 72 minutos. Foi a 24ª derrota do time do sul da Inglaterra.

Com 24 pontos e dois jogos para disputar, os 'Saints' não conseguem mais igualar o Everton (17º) com 32 pontos e primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Sua queda põe fim a 11 temporadas na Premier League, nas quais passaram pelo seu banco treinadores como Mauricio Pochettino e Claude Puel, e jogadores como Virgil van Dijk e Sadio Mané.

Adquirido em janeiro de 2022 pelo fundo de investimentos Sport Republic, que tem como principal investidor o empresário sérvio Dragan Solak, o Southampton vive uma temporada catastrófica.

Mais cedo, o Newcastle, terceiro colocado da Premier League e na luta por uma das quatro posições que dão acesso à próxima Liga dos Campeões, não foi além de um empate (2-2) em sua visita ao Leeds (18º).

O Leeds saiu na frente por meio do capitão Luke Ayling (7'), mas o Newcastle virou com dois gols de pênalti de Callum Wilson (31' e 69').

A pouco mais de 10 minutos do final, o dinamarquês Rasmus Kristensen deixou tudo igual de novo (79') e o resultado permite ao Leeds continuar na luta pela permanência.

Com esse empate, o Newcastle soma 66 pontos, os mesmos do Manchester United, que depois de duas derrotas consecutivas, voltou a vencer. Foi um triunfo sem brilho (2-0) sobre o Wolverhampton (13º), time que não tem mais nada em disputa no campeonato.

Estes três pontos permitem aos 'Red Devils' consolidar o 4º lugar, superado pelo Newcastle apenas pelo saldo de gols.

Anthony Martial abriu o placar aos 32 minutos, e o argentino Alejandro Garnacho garantiu a vitória nos acréscimos (90+4') após entrar em campo pouco antes.

Dois gigantes da capital, Chelsea (11º) e Tottenham (6º), não venceram neste sábado. Os 'Blues' não passaram de um empate em casa (2-2) com o Nottingham Forest (16º), enquanto os 'Spurs' perderam por 2 a 1 para o Aston Villa (7º).

--- Jogos da 36ª rodada do campeonato inglês (horário de Brasília) e classificação:

- Sábado:

Leeds - Newcastle 2 - 2

Aston Villa - Tottenham 2 - 1

Southampton - Fulham 0 - 2

Manchester United - Wolverhampton 2 - 0

Chelsea - Nottingham 2 - 2

Crystal Palace - AFC Bournemouth 2 - 0

- Domingo:

(10h00) Brentford - West Ham

Everton - Manchester City

(12h30) Arsenal - Brighton

- Segunda-feira:

(16h00) Leicester - Liverpool

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 82 34 26 4 4 89 31 58

2. Arsenal 81 35 25 6 4 83 39 44

3. Newcastle 66 35 18 12 5 63 31 32

4. Manchester United 66 35 20 6 9 51 41 10

5. Liverpool 62 35 18 8 9 67 42 25

6. Tottenham 57 36 17 6 13 65 59 6

7. Aston Villa 57 36 17 6 13 48 44 4

8. Brighton 55 33 16 7 10 63 45 18

9. Fulham 51 36 15 6 15 52 49 3

10. Brentford 50 35 12 14 9 52 45 7

11. Chelsea 43 35 11 10 14 36 41 -5

12. Crystal Palace 43 36 11 10 15 37 46 -9

13. Wolverhampton 40 36 11 7 18 30 52 -22

14. AFC Bournemouth 39 36 11 6 19 37 69 -32

15. West Ham 37 35 10 7 18 38 50 -12

16. Nottingham 34 36 8 10 18 36 67 -31

17. Everton 32 35 7 11 17 32 53 -21

18. Leeds 31 36 7 10 19 46 71 -25

19. Leicester 30 35 8 6 21 49 64 -15

20. Southampton 24 36 6 6 24 31 66 -35

