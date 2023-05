Real Madrid vence Getafe (1-0) e reassume vice-liderança do Espanhol

O Real Madrid venceu em casa o Getafe (18º) por 1 a 0, neste sábado, pela 34ª rodada da LaLiga, para tentar atrasar o título do Barcelona, enquanto o adversário do dia segue na zona de rebaixamento.

O gol de Marco Asensio (70') devolveu provisoriamente o segundo lugar à equipe 'merengue' e coloca uma certa pressão no líder Barcelona, que terá de vencer o derby contra o Espanyol neste domingo para se sagrar campeão de forma antecipada.

De olho no jogo de volta das semifinais da Liga dos Campeões, na próxima quarta-feira, contra o Manchester City, o Real Madrid sentiu no primeiro tempo as inúmeras mudanças introduzidas por Carlo Ancelotti.

O técnico não hesitou em deixar de fora jogadores como Benzema e Rodrygo e no banco de reservas Toni Kroos, Luka Modric e Vinicius Junior.

Além disso, o belga Eden Hazard entrou em campo como titular pela primeira vez desde setembro.

A equipe merengue, depois de uma primeira etapa sem brilho, cresceu com as entradas no segundo tempo de Vini, Modric e Kroos até encontrar o gol por meio de Asensio (70').

"Estou tentando aproveitar as chances que o treinador me dá", disse Asensio ao DAZN após o jogo.

"Sabíamos que seria um jogo difícil contra uma equipe que é forte defensivamente", acrescentou.

"Conseguimos uma vitória que nos ajuda a enfrentar o jogo de quarta-feira", concluiu Asensio.

O susto na partida veio do meio-campista francês Eduardo Camavinga que precisou sair na reta final, com problemas no joelho (84'), mas Ancelotti tranquilizou.

"Ele teve uma pequena entorse no joelho, mas é só uma pancada, vai se recuperar muito em breve, vai descansar um pouco e na segunda-feira vai treinar com a equipe. Não vai ter problema", garantiu o treinador.

O Real Madrid recuperou provisoriamente a vice-liderança no campeonato, enquanto aguarda o jogo deste domingo do Atlético de Madrid.

"Queríamos os três pontos para chegar com confiança. Não tem nada a ver com o jogo de quarta-feira, mas vencer é sempre positivo para chegar com uma vitória", disse o zagueiro Nacho, do Real Madrid, ao DAZN após a vitória.

Mais cedo o Villarreal (5º) goleou em casa por 5 a 1 o Athletic Bilbao (8º) e segue lutando por uma vaga na próxima Liga dos Campeões, enquanto os bascos deram um passo atrás nas suas aspirações europeias.

O 'Submarino Amarelo' venceu com dois gols de Nicolas Jackson (37' e 50') e dois de Álex Baena (24' e 89') além de um gol contra de Aitor Paredes (60'). Oihan Sancet descontou no fim do primeiro tempo convertendo um pênalti (45').

O Villarreal foi mais contundente em um jogo após o qual os donos da casa ficaram cinco pontos atrás da Real Sociedad, que fecha a 'zona da Champions'.

Já o Athletic acumulou a terceira derrota nos últimos quatro jogos, o que dificulta sua luta por uma vaga nos torneios europeus.

O Villarreal foi beneficiado neste sábado pelo empate (2-2) da Real Sociedad com o Girona (7º).

A Real (4ª) saiu na frente com um gol de pênalti de Mikel Oyarzabal (5') e outro de David Silva (24'), mas ainda no primeiro tempo o brasileiro Yan Couto (37') e o uruguaio Cristhian Stuani (45+3') empataram para o time catalão.

A Real Sociedad não conseguiu obter a terceira vitória consecutiva na LaLiga, mas continua defendendo a sua posição que classifica para a Liga dos Campeões.

O Osasuna (9º) venceu o Almería (14º) por 3 a 1 e continuar alimentando seu sonho europeu, depois de perder por 2 a 1 na final da Copa do Rei para o Real Madrid no sábado passado.

--- Jogos da 34ª rodada da LaLiga espanhola (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Mallorca - Cádiz 1 - 0

- Sábado:

Real Sociedad - Girona 2 - 2

Osasuna - Almería 3 - 1

Villarreal - Athletic Bilbao 5 - 1

Real Madrid - Getafe 1 - 0

- Domingo:

(09h00) Celta Vigo - Valencia

(11h15) Elche - Atlético de Madrid

(13h30) Valladolid - Sevilla

(16h00) Espanyol - Barcelona

- Segunda-feira:

(16h00) Betis - Rayo Vallecano

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 82 33 26 4 3 60 11 49

2. Real Madrid 71 34 22 5 7 70 32 38

3. Atlético de Madrid 69 33 21 6 6 60 26 34

4. Real Sociedad 62 34 18 8 8 45 31 14

5. Villarreal 57 34 17 6 11 52 35 17

6. Betis 52 33 15 7 11 40 37 3

7. Girona 48 34 13 9 12 54 48 6

8. Athletic Bilbao 47 34 13 8 13 44 38 6

9. Osasuna 47 34 13 8 13 32 36 -4

10. Rayo Vallecano 46 33 12 10 11 40 42 -2

11. Sevilla 44 33 12 8 13 41 49 -8

12. Mallorca 44 34 12 8 14 33 37 -4

13. Celta Vigo 39 33 10 9 14 38 46 -8

14. Almería 36 34 10 6 18 43 61 -18

15. Cádiz 35 34 8 11 15 26 50 -24

16. Valladolid 35 33 10 5 18 30 57 -27

17. Valencia 34 33 9 7 17 36 40 -4

18. Getafe 34 34 8 10 16 30 43 -13

19. Espanyol 31 33 7 10 16 40 56 -16

20. Elche 16 33 3 7 23 25 64 -39

