PSG rebaixa Ajaccio com goleada (5-0) liderada por Mbappé

O Paris Saint-Germain de Kylian Mbappé, autor de uma dobradinha que o colocou isolado na artilharia da Ligue 1, deu mais um passo rumo ao seu 11º título de campeão francês ao vencer neste sábado por 5 a 0 o Ajaccio (18º), que caiu para a segunda divisão.

Motivado como poucas vezes nas últimas semanas com o retorno de Lionel Messi após sua suspensão de seis dias por viajar sem autorização para a Arábia Saudita, o PSG recupera uma vantagem de seis pontos sobre o Lens (2º), faltando três jogos para o fim do campeonato.

Se na próxima semana o PSG obtiver um resultado contra o Auxerre fora de casa melhor do que o Lens em sua visita ao Lorient, os parisienses vão garantir seu 11º título da liga.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O espanhol Fabián Ruiz (22'), o marroquino Achraf Hakimi (33'), Mbappé (47' e 54') e Mohamed Youssouf (73', contra) marcaram os gols da noite no Parque dos Príncipes.

Mbappé chegou aos 26 gols, dois a mais que o atacante do Lyon, Alexandre Lacazette, que terá a oportunidade de igualá-lo neste domingo, no jogo fora de casa contra o Clermont.

Apesar da festa de gols, o clima não foi dos melhores no Parque dos Príncipes, embora os ultras não estivessem presentes, em greve devido a desentendimentos com o clube. Mas Messi voltou a ser vaiado, quando o seu nome foi anunciado na escalação, o que já pode ser uma clara previsão da sua saída do clube dentro de algumas semanas.

Além disso, Hakimi foi expulso aos 77 minutos de jogo após brigar com Thomas Mangani, que também recebeu o cartão vermelho.

No outro jogo disputado neste sábado, o Strasbourg (14º) venceu o Nice (8º) por 2 a 0.

-- Jogos da 35ª rodada do campeonato francês e classificação:

- Sexta-feira:

Lens - Reims 2 - 1

- Sábado:

Strasbourg - Nice 2 - 0

PSG - Ajaccio 5 - 0

- Domingo:

(08h00) Clermont-Ferrand FC - Lyon

(10h00) Rennes - Troyes

Brest - Auxerre

Toulouse - Nantes

Montpellier - Lorient

(12h05) Monaco - Lille

(15h45) Olympique de Marselha - Angers

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 81 35 26 3 6 84 35 49

2. Lens 75 35 22 9 4 59 27 32

3. Olympique de Marselha 70 34 21 7 6 62 34 28

4. Monaco 64 34 19 7 8 68 51 17

5. Lille 59 34 17 8 9 60 41 19

6. Rennes 56 34 17 5 12 56 38 18

7. Lyon 56 34 16 8 10 57 41 16

8. Nice 51 35 13 12 10 42 34 8

9. Lorient 51 34 14 9 11 48 46 2

10. Reims 50 35 12 14 9 42 37 5

11. Clermont-Ferrand FC 50 34 14 8 12 37 44 -7

12. Montpellier 43 34 13 4 17 56 57 -1

13. Toulouse 42 34 12 6 16 48 55 -7

14. Strasbourg 38 35 9 11 15 48 55 -7

15. Brest 35 34 8 11 15 38 50 -12

16. Auxerre 34 34 8 10 16 32 56 -24

17. Nantes 32 34 6 14 14 35 50 -15

18. Ajaccio 23 35 6 5 24 22 66 -44

19. Troyes 22 34 4 10 20 42 73 -31

20. Angers 14 34 3 5 26 28 74 -46

bds/pm/iga/aam