UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Zelensky se reúne com papa e consegue ajuda militar da Alemanha

TURQUIA ELEIÇÕES: Erdogan reza em Santa Sofia antes da decisiva eleição de domingo na Turquia

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

ROMA:

Zelensky se reúne com papa e consegue ajuda militar da Alemanha

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, foi recebido pelo papa Francisco, neste sábado (13), e se reuniu com a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, antes de viajar para a Alemanha, cujo governo anunciou um importante pacote de ajuda militar para a Ucrânia.

Por Alice RITCHIE e Alexandrie SAGE, com Yacine LE FORESTIER, em Berlim

=== TURQUIA ELEIÇÕES ===

ISTAMBUL, Turquia:

Erdogan reza em Santa Sofia antes da decisiva eleição de domingo na Turquia

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, mobiliza seus apoiadores neste sábado (13) e reza em Santa Sofia, a basílica transformada em museu em Istambul, a 24 horas das decisivas eleições de domingo, nas quais enfrenta uma oposição unida pela primeira vez.

Por Fulya OZERKAN, com Burcin GERCEK, em Ancara, e Rémi BANET, em Antióquia

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

MATAMOROS, MÉXICO:

Bloqueio na fronteira EUA-México começa a dissuadir migrantes

O enrijecimento das regras na fronteira entre México e Estados Unidos começa a forçar muitos migrantes a optarem por vias legais para migrar.

Por Rossy PEREDA, com Yussel GONZÁLEZ, na Cidade do México

-- ÁSIA

SITTWE, Mianmar:

Mianmar e Bangladesh se preparam para chegada do ciclone Mocha

Mianmar e Bangladesh se preparam para a chegada do ciclone Mocha no domingo (13), o mais potente dos últimos anos, que ameaça os precários acampamentos onde vivem centenas de milhares de refugiados muçulmanos rohingya.

Por Lapyae KO, com Mohammad Mazed e Tanbirul MIRAJ RIPON, em Teknaf

-- ORIENTE MÉDIO

GAZA, Territorios Palestinos:

Sábado tem novos confrontos entre Israel e grupos armados palestinos

O Exército israelense e grupos armados palestinos da Faixa de Gaza retomaram os disparos de foguetes e mísseis neste sábado (13), depois de uma noite relativamente tranquila e à espera de avanços na proposta de cessar-fogo do Egito.

Por Mai YAGHI e Adel ZAANOUN

=== ECONOMIA ===

NIIGATA, Japão:

G7 adota mecanismo para diversificar cadeias de abastecimento

Os países do G7 chegaram a um acordo, neste sábado (13), para adotar até o fim do ano um mecanismo para diversificar as cadeias mundiais de abastecimentos.

Por Etienne BALMER e Natsuko FUKUE

=== ESPORTE ===

FUTEBOL:

