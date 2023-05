Milan perde para Spezia (2-0) a três dias de enfrentar Inter na Champions

O Milan sofreu uma dura derrota (2-0) neste sábado para a Spezia (18ª) que pode ter consequências na Serie A além de não levantar o moral da equipe para o jogo de volta das semifinais da Liga dos Campeões, contra a Inter de Milão, na terça-feira.

Os campeões de 2022 permanecem na quinta colocação com três rodadas a serem disputadas nesta temporada da Serie A, dois pontos atrás do quarto lugar, atualmente ocupado pela Inter.

Mas a distância de cinco pontos em relação à última posição que garante vaga na próxima Liga dos Campeões pode aumentar caso os 'nerazzurri' vençam o Sassuolo neste sábado.

O polonês Przemyslaw Wisniewski (75') colocou os donos da casa na frente, que garantiram a vitória por meio de Salvatore Esposito (85').

O resultado dá à Spezia esperanças de permanece na primeira divisão. Foi sua segunda vitória em todo o segundo turno. A anterior havia sido contra a Inter.

Horas antes, a Atalanta deixou boa parte de suas chances de classificação para a Liga dos Campeões do ano com uma derrota por 1 a 0 fora de casa para a Salernitana.

A 'Dea' perdeu nos acréscimos com um gol de chute de longa distância de Antonio Candreva (90+3'), que praticamente garantiu a permanência da Salernitana (15ª) na elite do futebol italiano.

Sétima colocada, a Atalanta ainda tem chances matemáticas de terminar no 'Top 4', mas está cinco pontos atrás do quarto colocado a três rodadas do fim, e pode ver essa diferença aumentar se a Inter de Milão (4ª) vencer o Sassuolo.

Já a Salernitana confirmou a solidez encontrada desde a chegada do treinador português Paulo Sousa, em fevereiro.

Perdeu apenas um dos últimos doze jogos (três vitórias e oito empates), e só depende de si para permanecer na primeira divisão, com 11 pontos a mais que a Spezia (18ª), a primeira a ser rebaixada se o campeonato terminasse assim.

-- Jogos da 35ª rodada do campeonato italiano (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Lazio - Lecce 2 - 2

- Sábado:

Salernitana - Atalanta 1 - 0

Spezia - Milan 2 - 0

Inter - Sassuolo

- Domingo:

(07h30) Hellas Verona - Torino

(10h00) Monza - Napoli

Fiorentina - Udinese

(13h00) Bologna - Roma

(15h45) Juventus - Cremonese

- Segunda-feira:

(15h45) Sampdoria - Empoli

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 83 34 26 5 3 70 23 47

2. Juventus 66 34 20 6 8 52 28 24

3. Lazio 65 35 19 8 8 54 28 26

4. Inter 63 34 20 3 11 62 35 27

5. Milan 61 35 17 10 8 55 41 14

6. Roma 58 34 17 7 10 45 33 12

7. Atalanta 58 35 17 7 11 56 42 14

8. Fiorentina 46 34 12 10 12 45 40 5

9. Udinese 46 34 11 13 10 45 41 4

10. Bologna 46 34 12 10 12 43 44 -1

11. Monza 46 34 12 10 12 42 45 -3

12. Torino 46 34 12 10 12 36 39 -3

13. Sassuolo 44 34 12 8 14 41 50 -9

14. Empoli 38 34 9 11 14 31 44 -13

15. Salernitana 38 35 8 14 13 43 56 -13

16. Lecce 32 35 7 11 17 30 43 -13

17. Hellas Verona 30 34 7 9 18 28 51 -23

18. Spezia 30 35 6 12 17 30 56 -26

19. Cremonese 24 34 4 12 18 31 59 -28

20. Sampdoria 17 34 3 8 23 20 61 -41

