Inter vence Sassuolo (4-2) e Milan perde para Spezia (2-0) a três dias da semifinal da Champions

A três dias do jogo de volta das semifinais da Liga dos Campeões, os dois clubes milaneses viveram situações opostas neste sábado, com a Inter vencendo e subindo ao 'pódio' e o Milan se afastando dos quatro primeiros colocados que se classificam para a próxima 'Champions'.

A Inter fez seu dever de casa na Serie A e deixou seus vizinhos cinco pontos atrás após a vitória por 4 a 2 sobre o Sassuolo neste sábado.

O Milan, que havia perdido no jogo de ida das semifinais da Champions por 2 a 0 pra seu grande rival, sofreu uma dura derrota pelo mesmo placar neste sábado para a modesta Spezia (18ª).

O polonês Przemyslaw Wisniewski (75') colocou na frente os donos da casa, que garantiram a vitória por meio de Salvatore Esposito (85').

O resultado dá à Spezia esperanças de permanecer na primeira divisão. Foi sua segunda vitória em todo o segundo turno. A anterior havia sido contra a Inter.

"Este jogo hoje complica nosso futuro no campeonato. Na terça-feira teremos que fazer uma grande partida, porque não restam muitas possibilidades de tornar esta temporada positiva", disse o técnico 'rossonero' Stefano Pioli ao DAZN.

E um fato importante e que serve de alerta é que o treinador italiano quase não mexeu no time titular.

As principais ausências foram por lesão: Rafael Leão (esperado na terça-feira na semifinal) e Ismaël Bennacer.

Assim, a Inter chega embalada para o duelo que vai decidir uma vaga na final da Liga dos Campeões, (que será disputada em Istambul, na Turquia). Seu técnico Simone Inzaghi trocou oito titulares em relação aos onze que jogaram na quarta-feira.

O belga Romelu Lukaku, reserva no jogo da Champions, abriu o placar com um belo gol (41'). O atacante recebeu uma bola de costas para o gol, e após virar na entrada da área, chutou com o pé esquerdo mandando a bola com força no ângulo.

O segundo veio aos 55 minutos, em um gol contra do brasileiro Ruan Tressoldi.

O argentino Lautaro Martínez marcou o terceiro três minutos depois (58') com um disparo que desviou em Tressoldi, enganando o goleiro.

O Sassuolo entrou no jogo graças aos gols de Matheus Henrique (63') e Davide Frattesi (77'). Mas Lukaku trouxe tranquilidade à torcida no San Siro aos 90 minutos fechando o placar em 4 a 2.

"Ainda podemos conquistar dois títulos, e na terça-feira teremos um jogo muito difícil contra o time que venceu o campeonato na temporada passada", disse Lukaku, cujo time jogará a final da Copa da Itália contra a Fiorentina.

Horas antes, a Atalanta deixou boa parte de suas chances de classificação para a Liga dos Campeões do ano com uma derrota por 1 a 0 fora de casa para a Salernitana.

A 'Dea' perdeu nos acréscimos com um gol de chute de longa distância de Antonio Candreva (90+3'), que praticamente garantiu a permanência da Salernitana (15ª) na elite do futebol italiano.

Sétima colocada, a Atalanta ainda tem chances matemáticas de terminar no 'Top 4', mas está cinco pontos atrás do quarto colocado a três rodadas do fim, e pode ver essa diferença aumentar se a Inter de Milão (4ª) vencer o Sassuolo.

Já a Salernitana confirmou a solidez encontrada desde a chegada do treinador português Paulo Sousa, em fevereiro.

Perdeu apenas um dos últimos doze jogos (três vitórias e oito empates), e só depende de si para permanecer na primeira divisão, com 11 pontos a mais que a Spezia (18ª), a primeira a ser rebaixada se o campeonato terminasse assim.

O Napoli, que se sagrou campeão no dia 4 de maio, visita o Monza neste domingo, enquanto a Juventus (2ª), adversária do Sevilla nas semifinais da Liga Europa, receberá o Cremonese.

-- Jogos da 35ª rodada do campeonato italiano (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Lazio - Lecce 2 - 2

- Sábado:

Salernitana - Atalanta 1 - 0

Spezia - Milan 2 - 0

Inter - Sassuolo 4 - 2

- Domingo:

(07h30) Hellas Verona - Torino

(10h00) Monza - Napoli

Fiorentina - Udinese

(13h00) Bologna - Roma

(15h45) Juventus - Cremonese

- Segunda-feira:

(15h45) Sampdoria - Empoli

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 83 34 26 5 3 70 23 47

2. Juventus 66 34 20 6 8 52 28 24

3. Inter 66 35 21 3 11 66 37 29

4. Lazio 65 35 19 8 8 54 28 26

5. Milan 61 35 17 10 8 55 41 14

6. Roma 58 34 17 7 10 45 33 12

7. Atalanta 58 35 17 7 11 56 42 14

8. Fiorentina 46 34 12 10 12 45 40 5

9. Udinese 46 34 11 13 10 45 41 4

10. Bologna 46 34 12 10 12 43 44 -1

11. Monza 46 34 12 10 12 42 45 -3

12. Torino 46 34 12 10 12 36 39 -3

13. Sassuolo 44 35 12 8 15 43 54 -11

14. Empoli 38 34 9 11 14 31 44 -13

15. Salernitana 38 35 8 14 13 43 56 -13

16. Lecce 32 35 7 11 17 30 43 -13

17. Hellas Verona 30 34 7 9 18 28 51 -23

18. Spezia 30 35 6 12 17 30 56 -26

19. Cremonese 24 34 4 12 18 31 59 -28

20. Sampdoria 17 34 3 8 23 20 61 -41

