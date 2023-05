Final do Eurovision começa em Liverpool com homenagem à Ucrânia

A grande final do festival Eurovision começou neste sábado (13) na cidade inglesa de Liverpool com uma homenagem à Ucrânia, vencedora da edição anterior, que devido à guerra não pôde sediar o popular e extravagante concurso.

Os cantores dos 26 países finalistas terão três minutos cada para convencer o júri e o público internacional, com a novidade de que este ano os telespectadores da América e da Ásia, cujos países não participam da competição, também podem votar.

O grupo ucraniano Kalush Orchestra abriu o espetáculo com uma versão estendida de "Stefania", a mistura de hip-hop e música tradicional que os levou à vitória em 2022.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Desta vez, contaram com o acompanhamento de dezenas de percussionistas vestidos de soldados no palco e a aparição da princesa de Gales, Catalina, tocando piano em uma gravação em vídeo.

Foi a primeira das surpresas que promete este espetáculo de quatro horas cheio de luzes e brilho.

"O tema é 'unidos pela música', 'Ucrânia e Europa unidas pela música'", disse o apresentador da emissora britânica BBC, que organiza o evento.

Normalmente, o país vencedor sedia o concurso no ano seguinte.

No entanto, a 67ª edição do festival não pôde ser realizada em Kiev devido à invasão russa, e o Reino Unido, que ficou em segundo lugar, assumiu a responsabilidade.

Entre um público vestido com lantejoulas, profusamente maquiado e portando bandeirinhas, pulseiras luminosas e muita disposição para se divertir, Vasylyna Kindrat, uma ucraniana de 25 anos que teve que fugir de seu país em dezembro, disse esperar pela vitória.

Mas "não no Eurovision, e sim na guerra", afirmou, e apontou que as cores azul e amarelo da Ucrânia espalhadas por toda a cidade a fazem "sentir-se em casa".

Ilustrando a dificuldade em definir os contornos da neutralidade política enquanto carregam as cores de um país devastado pela guerra, os organizadores do Eurovision causaram polêmica ao se recusarem a permitir que o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, participe com uma mensagem em vídeo.

A natureza do concurso "proíbe declarações políticas ou similares durante o evento", explicou a União Europeia de Radiodifusão em comunicado.

No entanto, assim como no ano passado, a Rússia foi excluída da competição.

Em várias músicas, a guerra aparece de fundo.

"Heart of Steel", a canção do duo ucraniano de música eletrônica Tvorchi, se inspira na resistência durante um mês de cerco à fábrica Azovstal e "simboliza a força e a valentia", segundo o vocalista Jeffery Kenny. A Ucrânia escolheu o grupo para representá-la em uma final realizada em um abrigo em Kiev.

Pela Suíça, o jovem cantor Remo Forrer lança com "Watergun" uma mensagem de paz em um tom grave.

No extremo oposto, o divertido e bigodudo grupo croata Let 3 subirá ao palco com "Mama SC!", uma música corrosiva que ataca de forma pouco dissimulada o presidente russo Vladimir Putin. A banda descreve sua canção como "uma arma" contra a "estupidez humana", "contra as guerras".

Porém, de acordo com as casas de apostas, as chances de vitória do suíço ou dos croatas são escassas.

A Ucrânia está entre os três primeiros, precedida por dois países escandinavos.

A Suécia, considerada favorita, é representada pela cantora Loreen, que já venceu em 2012 com sua grandiosa música de amor "Tatoo". Se ela ganhar, será a segunda artista a vencer duas vezes, depois do irlandês Johnny Logan.

Por sua vez, a Finlândia deixará sua sorte nas mãos do rapper Käärijä e sua frenética "Cha Cha Cha".

Entre os favoritos das casas de apostas está também a Espanha, que em 2022 ficou em terceiro lugar com a enérgica "SloMo" de Chanel Terrero.

Agora, é representada pela cantora Blanca Paloma, que interpretará a canção de ninar "Eaea", uma mistura de música flamenca com arranjos eletrônicos que lembra os primeiros trabalhos de Rosalía.

spe-acc/js/ic