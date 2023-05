Comunicado do Business Wire :Patient Safety Movement Foundation

O presidente Bill Clinton, fundador e presidente do conselho da Clinton Foundation e 42º presidente dos Estados Unidos, discursará na Cúpula Mundial de Segurança do Paciente, Ciência e Tecnologia (World Patient Safety, Science & Technology Summit, WPSSTS) de 2023 da Patient Safety Movement Foundation (PSMF). Essa cúpula presencial marca o 10o aniversário da organização sem fins lucrativos e será realizada em Newport Beach, Califórnia, de 1 a 2 de junho.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230512005462/pt/

President Bill Clinton, Founder and Board Chair, Clinton Foundation, and 42nd President of the United States (Photo: Business Wire)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O presidente Clinton é um apoiador de longa data da Patient Safety Movement Foundation. No ano passado, ele recebeu o Prêmio Humanitário Joe Kiani, que leva o nome do fundador da PSMF e reconhece as pessoas comprometidas com a missão da fundação. Em cúpulas anteriores, ele abordou tópicos que vão desde os perigos da epidemia de opioides até a necessidade de orçamentos da área de saúde para se concentrar nas principais questões de segurança do paciente que levam a mortes prematuras em hospitais.

Os participantes também terão a oportunidade de ouvir líderes de saúde como Sir Liam Donaldson, Dr. Jannicke Mellin-Olsen, Dr. Michael Durkin, Dr. Don Berwick, Dr. Anthony Staines, Dr. Peter Pronovost, o Honorável Jeremy Hunt, Dr. Neelam Dhingra, Dr. Michelle Schreiber, Dr. Eric Horvitz, Sue Sheridan, Leah Binder, Ruth Ann Dorrill, e Dr. Peter Zeiss.

"Estamos muito honrados em ter mais uma vez o presidente Clinton apoiando nossa Cúpula anual", disse o Dr. Michael Ramsay, diretor executivo da Patient Safety Movement Foundation. "Sua crença em nossa missão nos últimos dez anos nos ajudou não apenas a destacar as lacunas críticas de segurança em nosso sistema de saúde, mas também a demonstrar que é possível ZERO dano ao paciente".

A cúpula está aberta a qualquer pessoa interessada em planejar ativamente soluções relacionadas aos principais desafios de segurança do paciente que causam danos e mortes evitáveis em hospitais e instituições de saúde em todo o mundo. Para se inscrever na cúpula de 2023 ou para saber mais sobre o evento, acesse: https://psmf.org/event/10th-annual-world-patient-safety-science-technology-summit/

A partir de uma vida inteira de serviço público, o presidente Clinton estabeleceu a Clinton Foundation com base na simples crença de que todos merecem uma oportunidade de sucesso, todos têm a responsabilidade de agir e todos fazemos melhor quando trabalhamos juntos. Por mais de duas décadas, esses valores energizaram os esforços da Fundação para enfrentar grandes desafios, incluindo necessidades urgentes de saúde pública, como tornar os medicamentos para HIV/AIDS mais acessíveis, expandir as opções de alimentos e bebidas mais saudáveis nas escolas, apoiar o desenvolvimento da primeira infância e enfrentar a crise das overdoses.

SOBRE A THE PATIENT SAFETY MOVEMENT FOUNDATION

Em 2012, Joe Kiani fundou a organização sem fins lucrativos Patient Safety Movement Foundation (PSMF) para eliminar erros médicos evitáveis em hospitais. Sua equipe trabalhou com especialistas em segurança do paciente de todo o mundo para criar Práticas Acionáveis Baseadas em Evidências (Actionable Evidence-Based Practices, AEBP) que abordam os principais desafios. Os hospitais podem acessar as AEBP gratuitamente pela Internet. Os hospitais são incentivados a assumir um compromisso formal com ZERO mortes evitáveis, e as empresas de tecnologia de cuidados da saúde são solicitadas a assinar o Compromisso de Dados Abertos para compartilhar seus dados, de modo que possam ser desenvolvidos algoritmos preditivos, que possam identificar erros antes que se tornem fatais. A Cúpula Mundial de Segurança do Paciente, Ciência e Tecnologia anual da Fundação reúne todas as partes interessadas, incluindo pacientes, profissionais de saúde, empresas de tecnologia médica, empregadores do governo e pagantes privados. A PSMF foi fundada com o apoio da Foundation for Ethics, Innovation, and Competition in Healthcare da Masimo. Para mais informações, acesse psmf.org.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230512005462/pt/

Contato

CONTATOS DE MÍDIA Patient Safety Movement Foundation Irene Mulonni, [email protected] | (858) 859-7001

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.