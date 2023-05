Cessar-fogo Israel-Gaza entra em vigor neste sábado

Israel e os grupos armados na Faixa de Gaza chegaram a um acordo sobre um cessar-fogo a partir das 16h (horário de Brasília) deste sábado (13) - disseram fontes egípcias e palestinas à AFP.

O acordo para pôr fim aos bombardeios que desde terça-feira deixaram 33 mortos no enclave palestino, e dois, em Israel, foi confirmado por um membro dos serviços de segurança do Egito, país que atuou como mediador, e por uma fonte palestina. Procurado pela AFP, um funcionário do governo israelense se recusou a comentar o assunto.

