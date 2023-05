Canal+ da França homenageia jornalista da AFP Arman Soldin

O Canal Plus France prestou uma homenagem, neste sábado (13), a Arman Soldin, jornalista da AFP morto recentemente em um bombardeio na Ucrânia e que também colaborava com essa emissora francesa na cobertura do futebol inglês para o programa "Match of ze day".

A rede de televisão transmitiu uma sequência de quatro minutos com as intervenções do videógrafo de 32 anos atingido por um foguete em Bakhmut na última terça-feira.

O jornalista era um grande fã de futebol e esteve na Academia de Formação do Rennes até os 16 anos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A sequência termina com uma foto em preto e branco de Arman Soldin com o som de fundo de "Forever Young", de Alphaville, uma de suas músicas favoritas.

"Gostaríamos de prestar uma homenagem a Arman Soldin", começou o apresentador Joris Sabi, antes da transmissão dos melhores momentos "de Arman (...) que fazia parte da equipe do 'Match of ze day' e, ao longo dos quatro anos que passamos juntos, tornou-se um membro da nossa família".

Principal comentarista do programa, o ex-jogador de futebol Florent Sinama-Pongolle recordou os "momentos mágicos com ele" e lembrou "o profissional" que "vivia o momento presente estando no lugar, e foi isso também que o fez perder a vida".

O jornalista Tom Williams, que conheceu Arman Soldin na AFP, lembrou-se "dos sorrisos, das risadas, cheias de energia, cheias de entusiasmo, cheias de ideias".

"Vamos sentir muita falta dele", concluiu.

eba-ll/hj/mcd/gc/tt