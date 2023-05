Bayern e Dortmund goleiam e luta pelo título da Bundesliga continua acirrada

O Bayern de Munique (1º), que goleou o Schalke (16º) por 6 a 0 neste sábado na Allianz Arena, e o Borussia Dortmund (2º), que venceu o Borussia Moenchengladbach (11º) por 5 a 2 em casa, seguem separados por apenas um ponto em sua vibrante luta pelo título a duas rodadas do fim da Bundesliga.

O gigante bávaro só depende de si. Os gols de Thomas Müller (aos 21 minutos), Joshua Kimmich (de pênalti, aos 29), Serge Gnabry (50' e 65'), Mathys Tel (80') e Noussair Mazraoui nos acréscimos (90+2') garantiram sua 20ª vitória no campeonato.

Com este triunfo, o Bayern dá mais um passo rumo ao seu 11º título consecutivo a duas rodadas do fim. Na próxima semana volta a jogar em casa, contra o Leipzig e depois viaja para enfrentar o Colônia.

O troféu da Bundesliga é o único que a equipe comandada por Thomas Tuchel ainda pode conquistar depois de ter sido eliminada nas quartas de final da Liga dos Campeões pelo Manchester City e na Copa da Alemanha pelo Freiburg.

Na reserva contra Hertha Berlim e Werder Bremen, o atacante Thomas Müller recuperou a vaga no time titular e justificou sua escalação abrindo o placar aos vinte minutos.

"A pressão que criaram foi tanta que ele simplesmente tinha que jogar", brincou Tuchel em entrevista ao canal de televisão Sky Sports antes do início do jogo sobre as críticas que recebeu por não escalar o veterano da seleção alemã.

Depois de vencer os dois últimos jogos por 1 a 0, o Bayern mostrou aos seus torcedores uma versão mais empolgante, aproveitando as oportunidades de gol desde o primeiro minuto.

"Foi um novo passo na direção certa, mas não há euforia. Na próxima semana temos um novo teste", acrescentou Tuchel após o jogo, na coletiva de imprensa.

Sob a pressão da vitória do Bayern, o Dortmund respondeu com mais uma exibição sólida graças aos gols de Donyell Malen (5'), Jude Bellingham (de pênalti, 18'), dois gols de Sébastien Haller (20' e 32') e Giovanni Reyna nos acréscimos (90+4').

Ramy Bensebaini de pênalti (75') e Lars Stindl (85') descontaram para o Borussia Moenchengladbach no Westfalenstadion.

"Mostramos hoje que vamos continuar acreditando até o fim e vamos perseguir tudo até o fim", garantiu o treinador do Dortmund, Edin Terzic, após a partida.

"Ainda temos dois jogos. Depois disso veremos se foi o suficiente. O Bayern precisa pisar no acelerador e nós também", acrescentou.

Além desses jogos, em um duelo direto por uma vaga no G4, que dá acesso à próxima Liga dos Campeões, o Union Berlin (3º) derrotou o Freiburg (5º) por 4 a 2.

O primeiro ficou com 59 pontos e o segundo com 56. Entre os dois, o Leipzig tem 57 e recebe o Werder Bremen (12º) no domingo.

Na luta pela permanência, o Bochum (15º) conseguiu uma vitória importantíssima por 3 a 2 em casa contra o Augsburg (13º).

Já o Wolfsburg (6º) recebeu outra equipe que luta para não cair, o Hoffenheim (14º), a quem venceu por 2 a 1.

Em situação mais confortável, o Eintracht Frankfurt (8º) derrotou o Mainz (9º) em casa por 3 a 0.

-- Jogos da 32ª rodada do campeonato alemão e classificação:

- Sexta-feira:

Colônia - Hertha Berlim 5 - 2

- Sábado:

Bayern de Munique - Schalke 04 6 - 0

1. FC Union Berlin - Freiburg 4 - 2

Bochum - Augsburg 3 - 2

Wolfsburg - Hoffenheim 2 - 1

Eintracht Frankfurt - Mainz 3 - 0

Borussia Dortmund - B. Moenchengladbach 5 - 2

- Domingo:

(10h30) Stuttgart - Bayer Leverkusen

(12h30) RB Leipzig - Werder Bremen

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 68 32 20 8 4 89 34 55

2. Borussia Dortmund 67 32 21 4 7 78 42 36

3. 1. FC Union Berlin 59 32 17 8 7 48 34 14

4. RB Leipzig 57 31 17 6 8 55 37 18

5. Freiburg 56 32 16 8 8 48 42 6

6. Wolfsburg 49 32 13 10 9 56 44 12

7. Bayer Leverkusen 48 31 14 6 11 54 43 11

8. Eintracht Frankfurt 46 32 12 10 10 54 49 5

9. Mainz 45 32 12 9 11 51 49 2

10. Colônia 41 32 10 11 11 47 51 -4

11. B. Moenchengladbach 39 32 10 9 13 48 53 -5

12. Werder Bremen 35 31 10 5 16 49 60 -11

13. Augsburg 34 32 9 7 16 42 58 -16

14. Hoffenheim 32 32 9 5 18 43 54 -11

15. Bochum 31 32 9 4 19 36 71 -35

16. Schalke 04 30 32 7 9 16 31 65 -34

17. Stuttgart 28 31 6 10 15 39 54 -15

18. Hertha Berlim 25 32 6 7 19 39 67 -28

