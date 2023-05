Swiatek estreia com vitória tranquila em Roma; Jabeur é eliminada

Número 1 do mundo e atual bicampeã, a polonesa Iga Swiatek estreou nesta sexta-feira (12) no WTA 1000 de Roma com uma vitória tranquila sobre a russa Anastasia Pavlyuchenkova (42ª), enquanto a tunisiana Ons Jabeur (7ª), finalista no ano passado, foi eliminada pela espanhola Paula Badosa (35ª).

Swiatek não deu chances para a adversária e fechou o jogo em 2 sets a 0, com um duplo 6-0, em uma hora e sete minutos.

"Estou feliz em voltar, tenho muita confiança aqui, mas cada torneio é uma nova trajetória. É preciso continuar focada", disse a polonesa após a vitória.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Swiatek é a grande favorita ao título em Roma, ainda mais depois da eliminação de várias cabeças de chave na quinta-feira, como a número 2 do mundo, Aryna Sabalenka, a 3, Jessica Pegula, e a vencedora em 2019, Karolina Pliskova.

À esta lista se juntou a vice-campeã de 2022, Ons Jabeur, que retornou às quadras após se recuperar de uma lesão na panturrilha que a obrigou a abandonar as semifinais de Stuttgart em 22 de abril e a impediu de defender seu título em Madri.

A tunisiana foi derrotada pela espanhola Paula Badosa por 2 sets a 0, com parciais de 6-1 e 6-4, em uma hora e dez minutos.

-- Resultados desta sexta-feira do WTA 1000 de Roma:

- Simples feminino - Segunda rodada:

Iga Swiatek (POL) x Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) 6-0, 6-0

Donna Vekic (CRO) x Aliaksandra Sasnovich (BLR) 3-6, 6-3, 6-3

Liudmila Samsonova (RUS) x Anett Kontaveit (EST) 6-3, 6-3

Maria Sakkari (GRE) x Barbora Strycova (CZE) 6-1, 6-3

Paula Badosa (ESP) x Ons Jabeur (TUN) 6-1, 6-4

Karolína Muchová (CZE) x Martina Trevisan (ITA) 3-6, 6-3, 7-5

Julia Grabher (AUT) x Jil Teichmann (SUI) 7-6 (7/4), 5-7, 6-3

al/pm/cb