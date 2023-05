Real Madrid e Barcelona farão amistoso em Dallas no dia 29 de julho

Real Madrid e Barcelona voltarão a se enfrentar em um amistoso no dia 29 de julho, em Dallas (Texas), em excursão de pré-temporada nos Estados Unidos, confirmaram nesta sexta-feira (12) os organizadores e os clubes.

Após o duelo do ano passado em Las Vegas, que terminou com a vitória do Barça por 1 a 0, o maior clássico do futebol espanhol será disputado no estádio AT&T, casa do time de futebol americano Dallas Cowboys, com capacidade para 100 mil espectadores.

Este será o terceiro jogo entre as equipes nos EUA, após o de 2022 em Las Vegas e o de 2017 em Miami, também vencido pelos catalães (3 a 2).

Real Madrid e Barcelona farão outros amistosos em território americano no chamado 'Soccer Champions Tour', uma iniciativa que este ano também terá a participação dos italianos Milan e Juventus e dos ingleses Manchester United e Arsenal, informou em comunicado a AEG, empresa de eventos esportivos e de entretenimento que organiza a excursão.

