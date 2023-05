Putin e presidente sul-africano querem 'acentuar' cooperação

O presidente russo, Vladimir Putin, e seu homólogo sul-africano, Cyril Ramaphosa, manifestaram nesta sexta-feira (12), em uma conversa por telefone, o desejo de "acentuar" sua cooperação, segundo o Kremlin, no contexto das acusações dos Estados Unidos contra o país africano de ter fornecido armas para Moscou.

Os dois líderes "expressaram seu desejo de acentuar, mais uma vez, as relações mutuamente benéficas em vários campos", disse o Kremlin em um comunicado que não menciona as acusações de Washington.

De acordo com Moscou, essa conversa ocorreu "por iniciativa da parte sul-africana".

A entrevista por telefone se dá em meio às tensões entre África do Sul e Estados Unidos, que acusam Pretória de ter entregado armas à Rússia. Há um ano, o país trava uma ofensiva militar contra a Ucrânia.

Após acusações do embaixador americano em Pretória, o governo sul-africano prometeu uma investigação sobre essas supostas entregas de armas.

No telefonema com Ramaphosa, Putin também disse ser favorável à "participação de um grupo de líderes africanos" nas discussões sobre "as perspectivas de resolução do conflito ucraniano", acrescentou o Kremlin.

