PRINCIPAIS NOTÍCIAS

JULGAMENTO MARIANA: Justiça britânica adia julgamento contra BHP por desastre ambiental em Mariana

EUA MÉXICO MIGRAÇÃO: EUA alerta que seguirá expulsando migrantes após fim de medidas sanitárias

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Ucrânia reivindica avanços em Bakhmut e Rússia nega

=== JULGAMENTO MARIANA ===

LONDRES:

Justiça britânica adia julgamento contra BHP por desastre ambiental em Mariana

A Justiça britânica adiou nesta sexta-feira (12) por seis meses, até outubro de 2024, o início de um processo em Londres no qual 720 mil vítimas exigem 45 bilhões de dólares (223,6 bilhões de reais, na cotação atual) da mineradora BHP pelo rompimento de uma barragem em Mariana, Minas Gerais, em 2015.

(Brasil justiça meioambiente minas empresas GB Austrália, 694 palavras, já transmitida)

=== EUA MÉXICO MIGRAÇÃO ===

EL PASO:

EUA alerta que seguirá expulsando migrantes após fim de medidas sanitárias

O governo dos Estados Unidos advertiu que vai continuar deportando os migrantes que tentam entrar sem usar as "vias legais" a partir desta sexta-feira (12), apesar do fim das restrições fronteiriças decretadas durante a pandemia.

(EUA política México migração, 814 palavras, já transmitida)

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

KIEV:

Ucrânia reivindica avanços em Bakhmut e Rússia nega

A Ucrânia afirmou nesta sexta-feira (12) que suas tropas reconquistaram partes do território ao redor da cidade cercada de Bakhmut, apesar dos desmentidos da Rússia e embora o presidente Volodimir Zelensky tenha alertado que o exército precisa de mais tempo para iniciar uma contraofensiva.

(Ucrânia Rússia conflito, Central, 638 palavras, já transmitida)

KARLIVKA:

Viúvas de guerra na Ucrânia correm o risco de morrer na linha de frente

Svitlana Povar sabia que seu marido discordaria quando se alistou no Exército ucraniano e partiu para a região de Donetsk, onde acontece a luta mais sangrenta contra as forças russas.

(conflito Rússia infância família guerra Ucrânia, 494 palavras, já transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

WASHINGTON:

Pedro Sánchez reforça sua imagem internacional na Casa Branca

O presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, tentará fortalecer sua imagem como líder internacional durante um encontro nesta sexta-feira com Joe Biden na Casa Branca, em pleno período eleitoral em seu país.

(EUA Espanha diplomacia, acompanhamento)

-- EUROPA

ROMA:

'Inverno demográfico' na Itália preocupa papa Francisco

O papa Francisco pediu aos políticos italianos, nesta sexta-feira (12), que encontrem soluções para reverter a taxa de natalidade em declínio no país e advertiu que os jovens devem fazer um "esforço titânico" para formar uma família em um entorno tão precário.

(Vaticano papa Itália população inverno, Ângulo, 605 palavras, já transmitida)

LISBOA:

Parlamento português se prepara para descriminalizar a eutanásia

O Parlamento português prepara-se para aprovar nesta sexta-feira (12) a versão final de uma lei que descriminaliza a eutanásia, com a qual o país se juntaria aos poucos no mundo que permitem a uma pessoa com uma doença incurável acabar com o seu sofrimento.

(Portugal eutanásia morte governo parlamento política, 431 palavras, já transmitida)

ISTAMBUL:

Turquia: eleição com resultado incerto para Erdogan

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, disputará no domingo (14) a eleição mais acirrada desde que chegou ao poder, ao enfrentar pela primeira vez em 20 anos uma oposição unida em um país em crise.

(Turquia eleições presidenciais, 777 palavras, já transmitida)

ISTAMBUL:

Possíveis mudanças com vitória da oposição na eleição presidencial turca

Em caso de vitória nas eleições presidencial e legislativas de domingo (14), a aliança da oposição turca promete romper com duas décadas de legado do presidente Recep Tayyip Erdogan. Confira abaixo as propostas de mudança da oposição:

(oposições eleições Turquia política presidencial, 700 palavras, a ser transmitida)

-- ÁSIA

ISLAMABAD:

Ex-primeiro-ministro paquistanês Imran Khan é libertado sob fiança

O ex-primeiro-ministro paquistanês Imran Khan foi libertado sob fiança nesta sexta-feira (12) após uma detenção que provocou protestos violentos de seus apoiadores e foi considerada ilegal na quinta-feira.

(Paquistão política, 400 palavras, já transmitida)

-- ORIENTE MÉDIO

GAZA:

Calma relativa em Gaza à espera de trégua entre Israel e grupos armados

A troca de tiros entre Israel e os grupos armados de Gaza prosseguiu na madrugada desta sexta-feira (12), mas com menos intensidade que nos três dias anteriores, quando 31 pessoas morreram, e com os olhares voltados para a negociação de cessar-fogo.

(Israel palestinos conflito, Central, 556 palavras, já transmitida)

-- ÁFRICA

CARTUM:

Generais beligerantes concordam com corredores humanitários no Sudão, mas sem trégua

A capital do Sudão registrou novamente nesta sexta-feira (12) explosões e ataques aéreos, poucas horas depois da assinatura na Arábia Saudita pelas duas partes beligerantes de um acordo para a abertura de corredores humanitários.

(Sudão conflito diplomacia, 546 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

PARIS:

Astrônomos intrigados com a 'maior explosão' cósmica já registrada

Astrônomos anunciaram nesta sexta-feira (12) que identificaram a "maior explosão" cósmica já observada, uma bola de energia equivalente a 100 vezes o tamanho do nosso Sistema Solar.

(espaço astronomia ciência, Central, 513 palavras, já transmitida)

TÓQUIO:

A espera acabou: novo jogo da franquia 'Zelda' chega às lojas

Após seis anos de espera, os fãs de "Zelda" correram para as lojas nesta sexta-feira (12) para adquirir o novo jogo da franquia da Nintendo, uma saga que já tem quase 40 anos de história.

(Japão Nintendo informática Zelda lazer arte, 465 palavras, já transmitida)

