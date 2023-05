Novos confrontos na fronteira entre Armênia e Azerbaijão

As tropas do Azerbaijão mataram um soldado armênio nesta sexta-feira (12) durante os confrontos que ocorrem na fronteira entre os dois países do Cáucaso pelo segundo dia consecutivo. A explosão da tensão que ameaça os diálogos planejados para este fim de semana em Bruxelas.

Na manhã desta sexta, "as forças armadas do Azerbaijão violaram o cessar-fogo em Sotk (uma localidade fronteiriça armênia), usando drones", declarou o Ministério da Defesa da Armênia em um comunicado.

Segundo a pasta, um militar armênio morreu e outros dois ficaram feridos. "A intensidade dos confrontos diminuiu", acrescentou horas depois.

Na quinta-feira, um soldado azerbaijano morreu e quatro soldados armênios ficaram feridos em enfrentamentos entre esses países, que disputam há três décadas a região de Nagorno-Karabakh, um enclave habitado principalmente por armênios, mas localizado no território do Azerbaijão.

As duas ex-repúblicas soviéticas travaram duas guerras, uma no início da década de 1990 e outra em 2020, pelo controle dessa área montanhosa.

Os confrontos desta sexta-feira ocorrem poucas horas antes do primeiro-ministro armênio, Nikol Pashinyan, se reunir em Bruxelas no domingo com o presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev. Os diálogos foram promovidos pela União Europeia.

