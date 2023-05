Na Alemanha, ferroviários planejam greve de 50 horas após terem demanda salarial rejeitada

O sindicato dos ferroviários da Alemanha EVG, que representa mais de 200 mil trabalhadores, informou que vai seguir com a greve planejada para semana que vem, após as demandas por maiores salários serem rejeitadas pelos empregadores. O sindicato disse que seus membros vão paralisar por 50 horas, do domingo, 14, até a terça-feira, 16.

A empresa ferroviária Deutsche Bahn cancelou todas as viagens de longa distância durante esse período e alertou que a maioria dos trens regionais também não vão operar.

Um das líderes do EVG, Cosima Ingenschay afirmou que uma greve ainda pode ser evitada no último minuto se os empregadores apresentarem outra oferta. Fonte: Associated Press