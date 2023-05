Milinkovic-Savic marca nos acréscimos e evita derrota da Lazio no Italiano

Um gol nos acréscimos do sérvio Sergej Milinkovic-Savic evitou a derrota da Lazio (3ª) em casa no empate em 2 a 2 com o Lecce (16º) nesta sexta-feira (12), na abertura da 35ª rodada do Campeonato Italiano.

Antes disso, o time romano saiu na frente com gol do artilheiro Ciro Immobile (34'), mas os visitantes viraram com dois gols do francês Remi Oudin (45'+3, 51).

"Temos que manter a cabeça erguida, não há tempo para lamentar. Sabemos onde estamos. Estamos aí (no Top 4) e faltam três jogos, então só dependemos de nós mesmos", declarou Milinkovic-Savic depois da partida.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com o empate, a Lazio fica um ponto atrás da Juventus (2ª), que no domingo pode abrir vantagem em caso de vitória sobre a Cremonese (19ª) em Turim.

Quanto ao objetivo de terminar o campeonato no Top 4 e se classificar para a próxima Liga dos Campeões da Europa, a Lazio tem agora quatro pontos de vantagem sobre o quinto colocado, o Milan, que no sábado visita a Spezia (18ª).

Já a Inter de Milão (4ª) pode subir para a terceira posição se vencer também no sábado o Sassuolo (13º) em casa.

Inter e Milan se enfrentam na próxima terça-feira no jogo de volta das semifinais da Champions, depois da vitória dos 'nerazzurri' por 2 a 0 na ida.

O Napoli, que garantiu matematicamente o título há duas rodadas, visita no domingo o Monza (11º).

-- Jogos da 35ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Lazio - Lecce 2 - 2

- Sábado:

(10h00) Salernitana - Atalanta

(13h00) Spezia - Milan

(15h45) Inter - Sassuolo

- Domingo:

(07h30) Hellas Verona - Torino

(10h00) Monza - Napoli

Fiorentina - Udinese

(13h00) Bologna - Roma

(15h45) Juventus - Cremonese

- Segunda-feira:

(15h45) Sampdoria - Empoli

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 83 34 26 5 3 70 23 47

2. Juventus 66 34 20 6 8 52 28 24

3. Lazio 65 35 19 8 8 54 28 26

4. Inter 63 34 20 3 11 62 35 27

5. Milan 61 34 17 10 7 55 39 16

6. Atalanta 58 34 17 7 10 56 41 15

7. Roma 58 34 17 7 10 45 33 12

8. Fiorentina 46 34 12 10 12 45 40 5

9. Udinese 46 34 11 13 10 45 41 4

10. Bologna 46 34 12 10 12 43 44 -1

11. Monza 46 34 12 10 12 42 45 -3

12. Torino 46 34 12 10 12 36 39 -3

13. Sassuolo 44 34 12 8 14 41 50 -9

14. Empoli 38 34 9 11 14 31 44 -13

15. Salernitana 35 34 7 14 13 42 56 -14

16. Lecce 32 35 7 11 17 30 43 -13

17. Hellas Verona 30 34 7 9 18 28 51 -23

18. Spezia 27 34 5 12 17 28 56 -28

19. Cremonese 24 34 4 12 18 31 59 -28

20. Sampdoria 17 34 3 8 23 20 61 -41

bds/dr/cb/mvv