Lens vence Reims e fica a 3 pontos do PSG no Francês

O Lens, vice-líder do Campeonato Francês, venceu o Reims (10º) por 2 a 1 nesta sexta-feira (12), na abertura da 35ª rodada, e se colocou provisoriamente a três pontos do líder Paris Saint-Germain.

Com este resultado, o PSG vai pressionado para o jogo de sábado em casa contra o Ajaccio (18º), que luta para não cair para a segunda divisão.

Além disso, o Lens abre cinco pontos de vantagem sobre o Olympique de Marselha (3º), que no domingo recebe o lanterna e já rebaixado Angers.

Na França, os três primeiros colocados se classificam para a Liga dos Campeões da Europa, mas apenas o campeão e o vice entram diretamente na fase de grupos, enquanto o terceiro tem que disputar um 'playoff' prévio.

O Reims chegou a sair na frente no estádio Bollaert, com um pênalti convertido pelo inglês Folarin Balogun (23'), mas depois o Lens virou o placar com o polonês Przemyslaw Frankowski (39' de pênalti) e com o marfinense Seko Fofana (55').

Esta foi a quarta vitória consecutiva do Lens, que é o melhor mandante do campeonato (16 vitórias, um empate e uma derrota), o que dá confiança à equipe nesta reta final de temporada, que pode se tornar histórica.

-- Jogos da 35ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Lens - Reims 2 - 1

- Sábado:

(12h00) Strasbourg - Nice

(16h00) PSG - Ajaccio

- Domingo:

(08h00) Clermont-Ferrand - Lyon

(10h00) Rennes - Troyes

Brest - Auxerre

Toulouse - Nantes

Montpellier - Lorient

(12h05) Monaco - Lille

(15h45) Olympique de Marselha - Angers

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 78 34 25 3 6 79 35 44

2. Lens 75 35 22 9 4 59 27 32

3. Olympique de Marselha 70 34 21 7 6 62 34 28

4. Monaco 64 34 19 7 8 68 51 17

5. Lille 59 34 17 8 9 60 41 19

6. Rennes 56 34 17 5 12 56 38 18

7. Lyon 56 34 16 8 10 57 41 16

8. Nice 51 34 13 12 9 42 32 10

9. Lorient 51 34 14 9 11 48 46 2

10. Reims 50 35 12 14 9 42 37 5

11. Clermont-Ferrand 50 34 14 8 12 37 44 -7

12. Montpellier 43 34 13 4 17 56 57 -1

13. Toulouse 42 34 12 6 16 48 55 -7

14. Strasbourg 35 34 8 11 15 46 55 -9

15. Brest 35 34 8 11 15 38 50 -12

16. Auxerre 34 34 8 10 16 32 56 -24

17. Nantes 32 34 6 14 14 35 50 -15

18. Ajaccio 23 34 6 5 23 22 61 -39

19. Troyes 22 34 4 10 20 42 73 -31

20. Angers 14 34 3 5 26 28 74 -46

bur-kau/dr/cb/mvv