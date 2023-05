Há 'risco significativo' de default dos EUA no início de junho (Escritório de Orçamento do Congresso)

Os Estados Unidos podem se encontrar em default a partir do início de junho, se não for alcançado um acordo entre democratas e republicanos para aumentar o teto da dívida, disse o Escritório de Orçamento do Congresso (CBO) nesta sexta-feira (12).

O CBO, um serviço politicamente independente responsável por fornecer ao Congresso análises fiscais e econômicas, havia estimado anteriormente que isso provavelmente aconteceria entre julho e setembro. O Departamento do Tesouro, no entanto, já havia mencionado a data de 1º de junho para um possível default da maior economia do mundo, uma situação sem precedentes.

