Guardiola reclama de adiamento de jogo do City para realização do festival Eurovision

O técnico do Manchester City, Pep Guardiola, reclamou, nesta sexta-feira (12), da realização do festival de música Eurovision, que acontece no sábado, em Liverpool, o que obrigou sua equipe a jogar no domingo contra o Everton pelo Campeonato Inglês, reduzindo o tempo de recuperação até receber o Real Madrid na quarta-feira, na volta das semifinais da Liga dos Campeões da Europa.

Guardiola preferia que os 'Citizens' entrassem em campo em Goodison Park no sábado contra o Everton, como estava inicialmente previsto. Mas por motivos de segurança, o jogo foi remarcado para domingo.

"Em resumo, não podemos jogar no sábado por causa do Eurovision ou algo assim em Liverpool. Às vezes não há forças (de segurança) suficientes para administrar dois eventos importantes", ironizou o treinador.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Não há muito o que fazer porque temos que jogar no domingo. Muito obrigado. Não entendo, mas não vou mais lutar por isto", acrescentou.

O Manchester City, líder da Premier League, pode conquistar três títulos na temporada, já que segue vivo na Champions League e na Copa da Inglaterra.

O Real Madrid enfrenta no sábado o Getafe pelo Campeonato Espanhol e terá um dia a mais de descanso para o duelo decisivo de quarta-feira.

No jogo de ida, Real e City empataram em 1 a 1 no Santiago Bernabéu.

jw/smg/bm/rbo/dr/cb/mvv