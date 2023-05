EUA irão reforçar presença militar em águas do Golfo

Os Estados Unidos realizarão "uma série de ações para reforçar sua postura defensiva no Golfo Pérsico", disse um porta-voz da Casa Branca nesta sexta-feira (12).

Esta decisão, cujos detalhes o Pentágono divulgará "nos próximos dias", visa a responder à apreensão pelo Irã de embarcações comerciais na área, incluindo um petroleiro com bandeira das Ilhas Marshall que se dirigia ao Estados Unidos no fim de abril.

"Vimos repetidas ameaças iranianas, apreensões de armas e ataques contra transportadoras comerciais que exercem seus direitos e liberdades de navegação em águas internacionais e hidrovias estratégicas na região", disse o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, a repórteres.

O Irã, que tem relações tensas com os Estados Unidos, "assediou, atacou e interferiu" em 15 navios mercantes de bandeira internacional nos últimos 15 anos, disse ele.

"Os Estados Unidos não permitirão que potências estrangeiras ou regionais ponham em risco a liberdade de navegação nas hidrovias do Oriente Médio, incluindo o Estreito de Ormuz", disse Kirby, referindo-se à passagem no Golfo.

A 5ª Frota americana, com sede no Barein, afirmou que está "trabalhando com aliados e parceiros na região para aumentar a rotatividade de navios e aviões" que patrulham o Estreito de Ormuz.

