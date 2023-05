Djokovic estreia com vitória sobre argentino Etcheverry no Masters 1000 de Roma

Número 1 do mundo e atual campeão, o sérvio Novak Djokovic estreou no Masters 1000 de Roma, nesta sexta-feira (12), com vitória sobre o argentino Tomás Etcheverry (61º) e se classificou para a terceira rodada.

Djokovic fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 7-6 (7/5) e 6-2, em uma hora e 51 minutos.

A pouco mais de duas semanas para o início de Roland Garros (28 de maio - 11 de junho), o sérvio consegue uma vitória em seu retorno às quadras desde a eliminação nas quartas de final do ATP 250 Banja Luka (Bósnia), no dia 21 de abril.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ele vinha se recuperando de dores no cotovelo direito, que o deixaram de fora do Masters 1000 de Madri.

Apesar de um início de jogo equilibrado, Djokovic venceu os dois sets para se classificar para a terceira rodada em Roma, na qual vai enfrentar o búlgaro Grigor Dimitrov.

O sérvio lidera o ranking da ATP, mas está perto de perder o posto para o espanhol Carlos Alcaraz, que se tornará número 1 quando entrar em quadra no sábado contra seu compatriota Albert Ramos.

-- Masters 1000 de Roma

- Simples masculino - Segunda rodada:

Novak Djokovic (SRB) x Tomás Etcheverry (ARG) 7-6 (7/5), 6-2

Grigor Dimitrov (BUL) x Stanislas Wawrinka (SUI) 6-4, 7-6 (7/3)

Marton Fucsovics (HUN) x Alex De Minaur (AUS) 6-3, 6-4

Cameron Norrie (GBR) x Alexandre Muller (FRA) 6-2, 6-3

Alexei Popyrin (AUS) x Felix Auger-Aliassime (CAN) 6-4, 4-6, 7-5

Roman Safiullin (RUS) x Sebastian Korda (EUA) 6-2, 7-6 (7/5)

Fabio Fognini (ITA) x Miomir Kecmanovic (SRB) 6-3, 7-6 (8/6)

Holger Rune (DIN) x Arthur Fils (FRA) 6-3, 6-3

Casper Ruud (NOR) x Arthur Rinderknech (FRA) 6-4, 6-0

Alexander Bublik (CAZ) x Ben Shelton (EUA) 6-4, 1-6, 6-2

Laslo Djere (SRB) x Botic van de Zandschulp (HOL) 6-2, 6-4

Cristian Garín (CHI) x Tommy Paul (EUA) 4-6, 6-3, 6-4

Grégoire Barrère (FRA) x Karen Khachanov (RUS) 4-6, 6-4, 7-6 (7/4)

Francisco Cerúndolo (ARG) x Yibing Wu (CHN) 4-6, 6-2, 6-3

Alexander Shevchenko (RUS) x Sebastián Báez (ARG) 6-3, 6-4

Jannik Sinner (ITA) x Thanasi Kokkinakis (AUS) 6-1, 6-4

alu/dr/cb/mvv