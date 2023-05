Comunicado do Business Wire :The Smarter E Europe

Além de apresentar as mais recentes tecnologias, soluções e modelos de negócios para o novo mundo da energia, a maior plataforma da Europa para o setor de energia, The smarter E Europe, e suas quatro exposições também irão celebrar pioneiros e inovadores por trás destas ideias. O melhor em cada classe será reconhecido com The smarter E AWARD, o Intersolar AWARD, o ees AWARD e a novidade neste ano, o Power2Drive AWARD e o EM-Power AWARD. Os finalistas selecionados previamente para estes prêmios internacionais já foram revelados pelo grupo de especialistas, com os ganhadores definidos para 13 de junho de 2023, na véspera da The smarter E Europe, no International Congress Center München (ICM). The smarter E Europe e suas quatro exposições (Intersolar Europe, ees Europe, Power2Drive Europe e EM-Power Europe) irão ocorrer de 14 a 16 de junho de 2023, na Messe München. 2.200 expositores em 17 pavilhões de exposição com enormes 180.000 metros quadrados de espaço de exposição irão aguardar mais de 85.000 visitantes de 160 países diferentes.

The smarter E AWARDS Finalists 2023 Graphic: Solar Promotion GmbH

Inteligente, inovador, interdisciplinar - a maior plataforma da Europa para o setor de energia, The smarter E Europe, destaca os principais temas do novo mundo da energia, em particular energia solar, tecnologia de armazenamento, gestão da energia, redes inteligentes e mobilidade elétrica. The smarter E AWARD 2023 comemora projetos excepcionais envolvendo cooperação intersetorial, sendo que em 2023 os finalistas incluem diversas startups. A empresa alemã HPS Home Power Solutions combina sistemas fotovoltaicos com armazenamento de energia de hidrogênio e está usando sua tecnologia inovadora para oferecer uma plena propriedade comercial (na cidade de Meckenheim, nos arredores de Bonn) com eletricidade 100% neutra em carbono e calor pela primeira vez. Enquanto isto, a Fenecon, uma empresa com sede na Baixa Baviera, desenvolveu a primeira estação de recarga para ônibus elétricos a ser utilizada na rede de transporte público suíça. Outros finalistas incluem a empresa alemã Maschinenfabrik Reinhausen e a espanhola Wallbox Chargers.

A indústria solar fez da eficiência sua missão, em tudo, desde módulos fotovoltaicos até inversores de cadeia para instalações autônomas e melhores sistemas de montagem e monitoramento. Os finalistas do Intersolar AWARD 2023 são brilhantes exemplos disto. Com a introdução das metas de proteção climática da União Europeia e a subida dos preços da energia continuando a impulsionar a demanda por módulos fotovoltaicos no mercado residencial, os fabricantes responderam desenvolvendo cada vez mais módulos de alto desempenho, tendo uma área máxima de dois metros quadrados, conforme demonstrado pelos módulos ABC da Shenzhen Aiko Digital Energy Technology da China. Os módulos fotovoltaicos flexíveis da finalista do prêmio, Apollo Power de Israel, também são um ótimo exemplo do crescente número de soluções especializadas sendo desenvolvidas para telhados com capacidade de carga reduzida. À medida que a tecnologia de bombas de calor se torna cada vez mais difundida, outra tendência importante é a crescente demanda por geração simultânea de eletricidade e calor de baixa temperatura com uso de módulos fotovoltaicos térmicos (PVT). O módulo Sunmaxx PX-1 da empresa alemã Sunmaxx PVT é um fantástico exemplo disto e mais do que merecedor de um lugar entre os finalistas deste ano do Intersolar AWARD.

Baterias e sistemas de armazenamento de energia são tecnologias vitais se desejarmos obter um fornecimento confiável de energia a partir de fontes renováveis. O armazenamento de energia está se tornando um tema cada vez mais importante e isto se reflete nos finalistas selecionados para o ees AWARDs 2023. Neste ano, a maioria dos produtos e soluções pioneiros selecionados pelo grupo de especialistas são da área de sistemas de armazenamento residencial. A demanda está crescendo para sistemas compactos de armazenamento móvel com inversores, que podem ser utilizados tanto na rede como fora da rede em conexão com instalações fotovoltaicas em varandas, sendo o EcoFlow PowerStream da finalista EcoFlow da China um ótimo exemplo desta tecnologia. Outra tendência, em termos de química de células, é quanto às células de lítio-ferro-fosfato, como demonstrado pelo sistema de armazenamento TrinaStorage Elementa e um sistema de armazenamento residencial modular da Huawei.

Neste ano, pela primeira vez, tecnologias e modelos de negócios que promovem a mobilidade livre de emissões serão reconhecidos com o recente Power2Drive AWARD. Os finalistas selecionados previamente desenvolveram produtos e serviços inovadores nas áreas de mobilidade elétrica e infraestrutura de carregamento, soluções de carregamento bidirecional, serviços de mobilidade ou soluções de software. Atualmente, uma das grandes tendências do setor é otimizar as estações de carregamento com energia fotovoltaica e caixas de parede AC usando carregamento monofásico e trifásico, conforme demonstrado pelo eCharger da finalista SMA Solar Technology da Alemanha. Outra área de foco principal em 2023 é o desenvolvimento de estações de carregamento para veículos elétricos leves, como e-scooters ou e-bikes para uso em espaços públicos. Muitas destas estações de carregamento possuem módulos solares integrados sendo a estação de carregamento Helios da finalista Solum Photovoltaic Innovation da Espanha um fantástico exemplo desta tecnologia.

Outra novidade em 2023 é o EM-Power AWARD. Este novo prêmio reconhece empresas cujas tecnologias e serviços pioneiros deram uma contribuição valiosa a um fornecimento estável de energia renovável 24 horas por dia, 7 dias por semana. Os produtos e soluções desenvolvidos pelos finalistas para o EM-Power AWARD 2023 ajudam a integrar energias renováveis, sistemas de armazenamento, prosumidores, mobilidade elétrica e conceitos de energia para calor no sistema de energia, ou permitem que os fluxos de energia sejam monitorados e controlados em todos os níveis da rede e entre os participantes da rede. Entre os selecionados previamente estão soluções inovadoras de gestão de energia, como LEWIZ da finalista Xemex (Bélgica), WATTSTER Box da Wattando (Alemanha), o sistema ChargePilot da The Mobility House (Alemanha) e o sistema de gestão de energia da EnExpert (Itália).

Os ganhadores de todos estes prestigiados prêmios do setor - The smarter E AWARD, Intersolar AWARD, ees AWARD, Power2Drive AWARD e EM-Power AWARD 0 serão anunciados no salão 1 do International Congress Center München (ICM) em 13 de junho de 2023 às 18:00, como parte de uma cerimônia para comemorar suas conquistas.

