Comunicado do Business Wire :Thales

A Thales, líder mundial em oferecer soluções de passaporte eletrônico à mais de 40 programas nacionais em todo o mundo, anuncia um novo contrato de eCover de passaportes dos EUA com a U.S. Government Publishing Office (GPO) (Agência de Publicações Governamentais dos EUA) pelos próximos 10 anos.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230510005019/pt/

Thales awarded multi-year contract for new generation US Passport eCovers (Istock picture)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Desde 2005, a Thales entregou mais de 127 milhões de eCovers e cooperou com a GPO para fornecer tecnologia e componentes seguros para capas de passaporte dos EUA. A GPO fabrica o passaporte norte-americano, incluindo muitos de seus componentes, para o Departamento de Estado, que então personaliza o livreto para viajantes dos EUA, funcionários do governo e diplomatas.

A incorporação de tecnologia de segurança eletrônica em materiais das capas de passaporte altamente duráveis oferece outro grau de segurança, pois os dados armazenados eletronicamente são protegidos contra alteração ou falsificação. O eCover da Thales maximiza e integra todos os atributos exigidos em um passaporte eletrônico: maior segurança, durabilidade e estética.

"Oferecer aos cidadãos, empresas e governos maior segurança de documentos de identidade é uma missão chave da Thales", disse Tony Lo Brutto, Vice-Presidente Executivo de Soluções Biométricas e Identidade da Thales na América do Norte."Como líder mundial em segurança digital com a mais extensa experiência a longo prazo em coberturas eletrônicas em todo o mundo, a Thales oferece continuamente as soluções mais sofisticadas para proteger identidades pessoais de documentos de viagem,"completa.

Sobre a Thales

A Thales (Euronext Paris: HO) é líder global em alta tecnologia que investe em inovações digitais e tecnologias essenciais - conectividade, big data, inteligência artificial, segurança cibernética e tecnologia quântica - para construir um futuro em que todos possamos confiar e que é vital para o desenvolvimento de nossa sociedade. O Grupo oferece soluções, serviços e produtos que ajudam seus clientes - empresas, organizações e nações - a superar seus desafios nos mercados de defesa, aeronáutica, aeroespacial, transporte e identidade digital e segurança, tendo sempre pessoas à frente do processo de tomada de decisão. Com 77.001 funcionários em 68 países, o Grupo gerou vendas de EUR 17,6 bilhões em 2022.

_______________________________1 Excluindo o negócio de Transportes, que está sendo alienado

Sobre a Thales nos EUA

Nos EUA, a Thales conduziu recursos significativos de pesquisa e desenvolvimento, fabricação e serviços durante mais de 100 anos. Hoje, a Thales está presente em 22 estados, operando 46 diferentes instalações e empregando cerca de 4.000 pessoas. Trabalhando em estreita cooperação com clientes e parceiros locais nos EUA, a Thales está apta a satisfazer os requisitos mais complexos de todos os ambientes operacionais.

ACESSEThales Group Identidade Digital e Segurança Download de fotos em alta definição

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230510005019/pt/

Contato

IMPRENSA

Relações de Mídia da Thales América do Norte Matthew Cox +1 (540) 426-6505 [email protected]

Relações com a Mídia da Thales Identidade Digital e Segurança Vanessa Viala +33 (0)6 07 34 00 34 [email protected]

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.