Comunicado do Business Wire :Mary Kay

Estoure o confete e acenda as velas cor de rosa: No dia 13 de setembro deste ano, a icônica marca de beleza Mary Kay fará 60 anos. Para comemorar a ocasião, a marca está pedindo às consultoras de beleza independentes Mary Kay de todo o mundo que compartilhem suas histórias nas redes sociais usando a hashtag #MaryKay60. A campanha 60 Anos de Histórias irá ocorrer durante o jubileu de diamante da empresa e irá brindar aos milhões de empreendedores que mantém o legado de Mary Kay Ash de capacitar mulheres antes, agora e sempre.

Para dar início à campanha, a marca está compartilhando primeiro a história propriamente dita: a de sua famosa fundadora, Mary Kay Ash. A história de Ash é contada em detalhes triunfantes em um podcast especial de 40 minutos, apresentando histórias nunca antes compartilhadas, entrevistas e informações sobre a lenda dos negócios. Portanto. Agora. Sempre. A história de Mary Kay Ash está disponível a partir de hoje, o aniversário de Mary Kay Ash, sendo que os fãs podem ouvir no Spotify ou onde quer que recebam seus podcasts.

Além do especial em áudio, vídeos com diversas empreendedoras Mary Kay já estão disponíveis nos canais sociais oficiais da Mary Kay e MaryKay.com. Mais serão lançados ao longo do ano.

"Há tanta emoção em torno do 60o aniversário da Mary Kay", disse Nathan Moore, Presidente de Vendas Globais e Marketing da Mary Kay. "É uma conquista comercial notável e mostra a força de nossa marca. Mas, em essência, é realmente uma comemoração de nossas consultoras de beleza independentes. Sem sua paixão, empreendedorismo e espírito de doação, não teríamos realizado isto em seis meses, muito menos 60 anos! Através da campanha 60 Anos de Histórias, homenageamos suas jornadas antes de nosso grande dia."

Você não esperava que a Mary Kay parasse por aí, não é? As luzes da Broadway também brilham em rosa: um vídeo muito especial do 60o aniversário da Mary Kay está sendo exibido na Times Square, em Nova York, a cada quinze minutos pelas próximas semanas.

"Estamos apenas iniciando nossas festividades de aniversário", acrescentou Moore. "Nossa fundadora, Mary Kay Ash, era famosa por sua boca fechada quando se tratava de sua idade. Mas este é um aniversário que ela comemoraria com orgulho. Planejamos fazer o mesmo."

Sobre a Mary Kay

Como uma das rompedoras de barreiras em sua origem, Mary Kay Ash fundou sua empresa de beleza dos sonhos em 1963 com uma meta: enriquecer a vida das mulheres. Este sonho floresceu em uma empresa multibilionária com milhões de membros independentes da força de vendas em mais de 35 países. Como uma empresa de desenvolvimento de empreendedorismo, a Mary Kay está comprometida em capacitar as mulheres em sua jornada através da educação, orientação, advocacia, networking e inovação. A Mary Kay se dedica a investir na ciência por trás da beleza e fabricar produtos de ponta para a pele, cosméticos coloridos, suplementos nutricionais e fragrâncias. A Mary Kay acredita em enriquecer a vida hoje para um amanhã sustentável, fazendo parcerias com organizações de todo o mundo com foco na promoção da excelência empresarial, no apoio à pesquisa do câncer, no avanço da igualdade de gênero, na proteção de sobreviventes de abuso doméstico, no embelezamento de nossas comunidades e no incentivo às crianças a seguirem seus sonhos. Saiba mais em marykayglobal.com, encontre-nos no Facebook, Instagram e LinkedIn ou siga-nos no Twitter.

