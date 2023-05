Comunicado do Business Wire :IMKI

A partir deste mês de maio, o Teatro Romano de Orange, um monumento notável na vanguarda das inovações, acolherá o "A Odisseia do Som" - um espetáculo único e imersivo que transportará o público ao coração da mitologia. Esta nova experiência visual e sonora destacará o primeiro mapeamento de vídeo monumental criado por inteligência artificial (IA), produzido pela IMKI, uma startup especializada no design e desenvolvimento de IA generativa personalizada

L'Odyssée Sonore by IMKI Roman Theatre of Orange in France https://www.odyssee-sonore.com/

"A ODISSEIA DO SOM", UMA EXPERIÊNCIA ÚNICA NO SEIO DA MITOLOGIA ANTIGA

O Teatro Romano de Orange tem estado na vanguarda das inovações há 2 mil anos. Banhados em som e imagem, o público poderá desfrutar de uma experiência única em um universo visual inigualável no seio da mitologia antiga, graças a um sistema de mapeamento de vídeo 360°, composto por 25 projetores.

Esta experiência multissensorial será acessível a todas as idades - dos sete aos 77 anos. Portanto, além de intergeracional, foi pensado para ser experimentado em família e com amigos. O show de 45 minutos poderá ser visto ao mesmo tempo por 250 pessoas em uma área de projeção de 5 mil m².

As inovações da IMKI vêm em dose dupla: geolocalização do som juntamente com espacialização e IA generativa como o motor do sistema de mapeamento de vídeo. É o primeiro mapeamento totalmente projetado por inteligência artificial, uma tecnologia de ponta em inovação capaz de imaginar e desenhar mundos e criaturas com uma criatividade inigualável.

IMKI, IA PERSONALIZADA PARA CULTURA E LUXO

Fundada em 2020 em Estrasburgo (França), a IMKI desenvolve IA generativa para ajudar seus clientes a multiplicar suas capacidades criativas.

A IMKI destina-se a todas as empresas do mundo cujo passado é um trunfo para construir desenvolvimentos futuros: culturae luxo.

Graças à sua experiência e método exclusivo, a IMKI desenvolve IA criativa personalizada que gera conteúdo específico mais rapidamente e com custos de produção mais baixos. Nosso objetivo? Aumentar a capacidade criativa e preservar o DNA artístico das empresas.

A IMKI melhora a herança da marca criando ferramentas de IA generativa personalizada. A partir do DNA e da herança artística de seus clientes, a IMKI cria poderosas ferramentas de assistência criativa.

A startup pretende se tornar a referência em IA generativa em cinco anos.A IMKI agora deseja implementar sua oferta inovadora e proporcionar às empresas o tijolo tecnológico essencial para multiplicar seu poder criativo e aumentar sua produtividade.

