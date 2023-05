China deve enviar representante especial à Ucrânia e Rússia como parte dos esforços de paz

A China está enviando um representante especial à Ucrânia e à Rússia a partir da próxima semana em um esforço para ajudar a encontrar uma solução política para a crise ucraniana, informou o Ministério das Relações Exteriores nesta sexta-feira, 12.

Li Hui, que é enviado especial da China para assuntos da Eurásia e ex-embaixador em Moscou, também visitará a Polônia, França e Alemanha, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Wang Wenbin. "A visita do representante chinês aos países relevantes expressa o compromisso da China em promover a paz e as negociações", disse Wang, acrescentando que o país quer prevenir uma escalada do conflito.

As visitas de Li devem começar na próxima semana, mas sua programação detalhada não foi divulgada.