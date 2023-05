Chefe militar da Jihad Islâmica morre em bombardeio israelense em Gaza

Um líder militar da organização palestina Jihad Islâmica morreu nesta sexta-feira (12) em um ataque israelense na Faixa de Gaza - disse um porta-voz do movimento à AFP, no quarto dia de uma escalada da violência.

Iyad Al Hasani foi morto em um ataque em uma área povoada no centro de Gaza, disse o porta-voz.

De acordo com o último balanço do Ministério da Saúde no território palestino, 33 pessoas morreram desde terça-feira, e uma pessoa faleceu em Israel.

az/cgo/pc/es/tt/aa