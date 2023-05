Chefe do Wagner afirma que exército russo foge de Bakmut e suas defesas estão 'colapsando'

O chefe do grupo paramilitar russo Wagner acusou nesta sexta-feira (12) o exército da Rússia de "fugir" das suas posições perto de Bakhmut, na Ucrânia, e considerou que as defesas "colapsam" enquanto os comandantes militares minimizam a situação.

"As unidades do Ministério da Defesa simplesmente fugiram dos flancos" em Bakhmut, disse Yevgueni Prigozhin em um vídeo. As defesas estão "colapsando" e as tentativas de "suavizar a situação" direcionaram para uma tragédia global para Rússia, acrescentou.

De acordo com Prigozhin, as forças ucranianas recuperaram o controle de um reservatório no norte de Bakhmut e ocuparam posições nas zonas táticas elevadas, com vista para a cidade.

No vídeo, ele afirma que Kiev recuperou a estrada que leva à cidade de Chasiv Yar - mais a oeste -, previamente bloqueada pelas forças russas por várias semanas.

As declarações do chefe do grupo paramilitar não puderam ser verificadas de maneira independente.

Nesta sexta-feira, a Ucrânia afirmou ter recuperado até dois quilômetros em torno de Bakhmut das forças russas.

O Ministério de Defesa da Rússia, entretanto, garantiu ter repelido 26 ataques ucranianos em uma frente de 95 quilômetros de extensão no setor de Soledar, ao norte de Bakhmut.

