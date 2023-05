Axel Witsel anuncia aposentadoria da seleção belga

O volante Axel Witsel, do Atlético de Madrid, anunciou, nesta sexta-feira (12), sua aposentadoria da seleção belga, após 15 anos e 130 jogos com os 'Diabos Vermelhos'.

"Depois de refletir cuidadosamente, com muita emoção tomei a decisão de me aposentar da seleção", anunciou nas redes sociais Witsel, de 34 anos.

O volante, que disputou as Copas do Mundo de 2014, 2018 e 2022, além das Eurocopas de 2016 e 2020, é o segundo jogador que mais vestiu a camisa da Bélgica, atrás apenas do defensor Jan Vertonghen (147 jogos).

Na data Fifa de março, ele não foi convocado pelo técnico Domenico Tedesco para o jogo contra a Suécia, no início das eliminatórias para a Euro 2024.

Tedesco assumiu a equipe em fevereiro deste ano com a missão de renovar o elenco, e nesta última convocação, deixou de fora dez jogadores que estiveram no Mundial do Catar, no final do ano passado.

"Agora é importante para mim dedicar mais tempo à minha família e focar no meu clube", acrescentou Witsel, que em meados de 2022 trocou o Borussia Dortmund pelo Atlético de Madrid, após quatro temporadas no time alemão.

"Obrigado a todos os meus treinadores, meus companheiros de equipe e equipe médica. Obrigado a vocês, torcedores, por me acompanharem durante minhas 130 convocações", concluiu o jogador.

