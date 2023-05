'Atrás apenas de Messi, Ronaldo, Mbappé e Haaland', diz técnico do Olympique sobre Alexis Sánchez

"Está atrás apenas dos alienígenas Messi, Ronaldo, Mbappé e Haaland", disse nesta sexta-feira o técnico do Olympique de Marselha, Igor Tudor, sobre o atacante chileno Alexis Sánchez.

"O futebol muda no Marselha se ele joga ou não. É um jogador de outro nível", afirmou Tudor quando perguntado sobre Sánchez, que deve voltar à equipe contra o Angers no domingo, pela 35ª rodada do Campeonato Francês, após se recuperar de um problema muscular.

"Às vezes ele não chama a atenção porque é um cara normal e humilde, não é uma estrela. Mas ele está aí, atrás apenas dos alienígenas Messi, Ronaldo, Mbappé e Haaland. Está nesse nível", acrescentou o treinador.

"É impossível substituí-lo e qualquer time no mundo sofreria com sua ausência", concluiu Tudor.

Sánchez, de 34 anos, está em sua primeira temporada no Olympique, na qual marcou 17 gols e deu duas assistências. Seu contrato termina em junho, mas será ampliado por mais um ano se ele e o clube entrarem em acordo.

