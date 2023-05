Athletico-PR rescinde com dois jogadores citados em caso de esquema de apostas

O Athletico-PR rescindiu, nesta sexta-feira (12), os contratos do lateral-esquerdo Pedrinho e do volante equatoriano Bryan García, citados em mensagens de apostadores.

"A integridade e a ética são valores irrenunciáveis ao Club Athletico Paranaense", informou em nota o clube.

O 'Furacão' comunicou que não se pronunciará mais sobre o caso dos dois jogadores, que estavam no elenco vice-campeão da Copa Libertadores de 2022, "por entender que a questão deve ser tratada pelas autoridades competentes".

"Entendemos ser dever de todos, principalmente daqueles que praticam e orbitam o futebol, preservar e proteger este patrimônio, combatendo duramente toda e qualquer conduta que ameace sua dignidade e credibilidade", acrescenta o Athletico na nota.

Pedrinho, de 20 anos, e García, de 22, tinham sido afastados na última quarta-feira, quando seus nomes apareceram em conversas entre apostadores divulgadas pelo Ministério Público de Goiás.

Os jogadores ainda não se manifestaram e até o momento não foram denunciados por sua suposta participação no esquema de manipulação.

Segundo as investigações do MPGO, a "organização criminosa" oferecia valores de R$ 50 mil a R$ 500 mil a jogadores para serem expulsos, forçarem um certo número de escanteios e provocarem pênaltis.

As autoridades suspeitam que os criminosos atuam inclusive fora do Brasil, que nos últimos anos endureceu as penas e aumentou os investimentos para monitorar as apostas.

O MPGO denunciou até agora 16 pessoas no caso, entre jogadores e supostos membros da rede de apostadores, e alega que pelo menos 13 jogos foram manipulados, oito deles do Brasileirão do ano passado.

