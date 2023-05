Arsenal encara Brighton para manter perseguição ao City no Inglês

A 36ª rodada do Campeonato Inglês reserva mais um capítulo na disputa pelo título entre Manchester City (1º) e Arsenal (2º), separados por apenas um ponto na tabela.

Na teoria, o City terá um domingo mais tranquilo, já que visita o Everton (17ª), que luta contra o rebaixamento. Os "Gunners" entram em campo depois, já sabendo do resultado do líder, em casa contra o Brighton (7º).

O time londrino nem pode pensar em tropeçar, pois, além de estar um ponto atrás, tem um jogo a mais disputado até aqui.

Uma ameaça para os "Citizens", além do Everton, pode ser a "pressão mental", da qual falou no último fim de semana o técnico Pep Guardiola. A equipe está envolvida em uma semana decisiva, com o jogo de volta das semifinais da Liga dos Campeões da Europa contra o Real Madrid na quarta-feira, após o empate em 1 a 1 há três dias no Santiago Bernabéu.

Fora das fases finais das competições europeias, o Arsenal está 100% focado na Premier League. Por isso, o duelo contra o Brighton é sua prioridade absoluta.

A briga por vaga na próxima Champions também está acirrada, principalmente após as duas derrotas consecutivas do Manchester United, quarto colocado com um ponto à frente do Liverpool (5º), que venceu seus últimos seis jogos no campeonato.

O United recebe no sábado o Wolverhampton (13º), enquanto os "Reds" visitam na segunda-feira o Leicester (18º), que está na zona de rebaixamento.

Já o Newcastle (3º) tem uma boa oportunidade de encaminhar sua vaga na principal competição europeia na temporada que vem ao encarar o vice-lanterna Leeds no sábado.

No mesmo dia, o Southampton, último colocado, pode ser matematicamente rebaixado, após seu jogo contra o Fulham (10º).

-- Jogos da 36ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

- Sábado:

(08h30) Leeds - Newcastle

(11h00) Aston Villa - Tottenham

Southampton - Fulham

Manchester United - Wolverhampton

Chelsea - Nottingham

Crystal Palace - Bournemouth

- Domingo:

(10h00) Brentford - West Ham

Everton - Manchester City

(12h30) Arsenal - Brighton

- Segunda-feira:

(16h00) Leicester - Liverpool

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 82 34 26 4 4 89 31 58

2. Arsenal 81 35 25 6 4 83 39 44

3. Newcastle 65 34 18 11 5 61 29 32

4. Manchester United 63 34 19 6 9 49 41 8

5. Liverpool 62 35 18 8 9 67 42 25

6. Tottenham 57 35 17 6 12 64 57 7

7. Brighton 55 33 16 7 10 63 45 18

8. Aston Villa 54 35 16 6 13 46 43 3

9. Brentford 50 35 12 14 9 52 45 7

10. Fulham 48 35 14 6 15 50 49 1

11. Chelsea 42 34 11 9 14 34 39 -5

12. Crystal Palace 40 35 10 10 15 35 46 -11

13. Wolverhampton 40 35 11 7 17 30 50 -20

14. Bournemouth 39 35 11 6 18 37 67 -30

15. West Ham 37 35 10 7 18 38 50 -12

16. Nottingham 33 35 8 9 18 34 65 -31

17. Everton 32 35 7 11 17 32 53 -21

18. Leicester 30 35 8 6 21 49 64 -15

19. Leeds 30 35 7 9 19 44 69 -25

20. Southampton 24 35 6 6 23 31 64 -33

