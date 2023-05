Ancelotti poupará jogadores 'cansados' contra o Getafe

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, antecipou nesta sexta-feira (12) que vai poupar os jogadores "cansados" no sábado contra o Getafe, pela 34ª rodada do Campeonato Espanhol, antes do jogo de volta das semifinais da Liga dos Campeões da Europa contra o Manchester City, mas prometeu levar a campo uma "equipe competitiva".

"Temos algumas dúvidas com jogadores que receberam pancadas na terça-feira (contra o City, 1 a 1), que ainda não se recuperaram: Benzema, Rodrygo, Alaba...", explicou Ancelotti em entrevista coletiva.

"Voltam Mendy e Ceballos, que podem jogar amanhã", acrescentou o treinador, reiterando que os jogadores em dúvida serão "reavaliados".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Não vou arriscar porque temos jogadores frescos, mas será um jogo que vai nos exigir muito. É um adversário que briga para não cair, então será um jogo exigente e precisamos de energia", afirmou.

"Quero preservar os jogadores que estão cansados, mas os disponíveis vão jogar. O time de amanhã será muito competitivo", destacou Ancelotti, que não deu mais pistas sobre a escalação contra o Getafe.

No entanto, o técnico italiano ressaltou que as mudanças não têm relação com o jogo da próxima quarta-feira em Manchester.

"Os jogadores que são dúvida não vão jogar e os que jogarem terão todo o tempo para se recuperarem. Temos quatro dias para recuperar", concluiu Ancelotti.

gr/pm/cb/aa