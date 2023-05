A espera acabou: novo jogo da franquia 'Zelda' chega às lojas

Após seis anos de espera, os fãs de "Zelda" correram para as lojas nesta sexta-feira (12) para adquirir o novo jogo da franquia da Nintendo, uma saga que já tem quase 40 anos de história.

O jogo, baseado nas aventuras da princesa Zelda e do guerreiro Link, vendeu 125 milhões de cópias ao redor do mundo desde sua primeira versão em 1986.

"Comprei a edição de colecionador, foi incrível", declarou à AFP Daniel Olivo, um turista mexicano que fez uma pausa em seus passeios em Tóquio para adquirir uma cópia de "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom".

"Estou muito emocionado. Eu jogo desde que tinha cinco anos", acrescentou o mexicano de 33 anos.

O jogo estabeleceu o conceito de de "mundo aberto", no qual o jogador tem liberdade de movimentação por um cenário virtual. Uma ideia levada adiante por outros jogos muito populares como "Grand Theft Auto" e "Skyrim".

O principal desafio este ano será aumentar a receita da Nintendo e prolongar a vida do console Switch, que de acordo com especialistas está em seus momentos finais após sete anos no mercado.

Em Paris, os fãs formaram grandes filas durante a noite e aplaudiram o momento em que as lojas abriram as portas.

"Estou enlouquecendo porque foram seis anos esperando por este jogo", disse Taylor Meguira, 19 anos, à AFP.

"Quando 'Breath of the Wild' foi lançado provocou uma verdadeira revolução", completou, em referência ao jogo anterior da saga, lançado em 2017.

O primeiro episódio da saga, "The Legend of Zelda", levou os jogadores a um universo desconhecido e em grande parte sem instruções.

O criador de 'Zelda', Shigeru Miyamoto, se inspirou em suas viagens de infância pelo interior do Japão para criar paisagens de florestas, lagos, cavernas e montanhas.

Foi um sucesso desde o início e marcou gerações de fãs dos jogos eletrônicos.

O lançamento nos anos 1980, no entanto, foi considerado uma aposta de uma empresa até então conhecida por jogos de formatos muito diferentes, como "Donkey Kong" ou "Super Mario Bros."

"O potencial do jogo era enorme, em uma época em que a maioria dos jogos terminava em uma hora ou duas", recorda Kiyoshi Tane, especializado na história dos videogames.

"Foi uma espécie de pioneiro, dentro do que os jogos de mundo aberto iriam se tornar", acrescenta.

No início da década passada, porém, a Nintendo constatou que suas novas edições não provocavam o mesmo furor. Os programadores repensaram o jogo e lançaram "Breath of the Wild", que é a versão mais vendida de 'Zelda'.

As projeções de resultados da Nintendo para este ano não são muito otimistas, mas Charles Louis Planade, analista da Midcap Partners, acredita que "Tears of the Kingdom" pode virar "o jogo de maior venda da história", com uma arrecadação de até um bilhão de dólares.

