Suprema Corte do Paquistão invalida prisão do ex-primeiro-ministro Imran Khan

A Suprema Corte do Paquistão anulou nesta quinta-feira (11) a prisão do ex-primeiro-ministro paquistanês Imran Khan, que provocou violentas manifestações de seus apoiadores em todo o país nesta semana e forçou o envio do exército.

"Sua prisão é inválida e todo o processo deve ser revisado", disse Umar Ata Bandial, presidente da Suprema Corte, que examinou um recurso apresentado pelos advogados de Khan contra sua prisão na terça-feira por acusações de corrupção.

