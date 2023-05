Sabalenka cai na estreia em Roma; Bia Haddad avança à 3ª rodada

A bielorrussa Aryna Sabalenka, número 2 do mundo e recentemente campeã do torneio de Madri, foi eliminada na estreia do WTA 1000 de Roma nesta quinta-feira (11), ao ser derrotada pela americana Sofia Kenin (134ª), campeã do Aberto da Austrália em 2020.

Kenin fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 7-6 (7/4) e 6-2, em uma hora e 37 minutos de partida.

Apenas cinco dias depois do título do WTA 1000 de Madri, onde derrotou na final a polonesa Iga Swiatek, número 1 do mundo, Sabalenka deixa dúvidas sobre o que esperar de seu desempenho no torneio de Roland Garros (28 de maio - 11 de junho).

Outra surpresa do dia foi a eliminação da americana Jessica Pegula, número 3 do mundo, com a derrota para sua compatriota Taylor Townsend (168ª) por 2 sets a 1 (6-2, 3-6 e 6-3).

Mais cedo, a brasileira Bia Haddad, número 15 do mundo, se classificou para a terceira rodada ao derrotar a romena Gabriela Ruse (32ª).

Bia fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-2 e 6-3, em uma hora e 28 minutos de partida.

Na próxima fase, a brasileira vai enfrentar a polonesa Magda Linette (19ª), que passou pela tcheca Linda Nosková.

Em duelo entre duas campeãs de Grand Slam, a bielorrussa Victoria Azarenka (17ª) venceu americana Sloane Stepnens (36ª) e também se garantiu na terceira rodada.

Azarenka fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 6-3, em uma hora e 41 minutos de partida.

Por sua vez, a americana Coco Gauff (5ª) confirmou o favoritismo e bateu a cazaque Yulia Putintseva (51ª) para passar de fase, assim como a russa Veronika Kudermetova (12ª), que eliminou a espanhola Nuria Párrizas (80ª).

-- Resultados desta quinta-feira do WTA 1000 de Roma:

- Simples feminino - Segunda rodada:

Cori Gauff (USA) x Yulia Putintseva (CAZ) 6-0, 6-1

Marie Bouzková (CZE) x Caty McNally (EUA) 6-4, 6-3

Anastasia Potapova (RUS) x Elisabetta Cocciaretto (ITA) 6-4, 6-4

Veronika Kudermetova (RUS) x Nuria Párrizas Díaz (ESP) 7-5, 6-2

Anna Bondár (HUN) x Karolina Pliskova (CZE) 7-6 (7/5), 6-2

Qinwen Zheng (CHN) x Alize Cornet (FRA) 6-3, 7-6 (7/2)

Xiyu Wang (CHN) x Irina-Camelia Begu (ROM) 6-4, 7-5

Taylor Townsend (EUA) x Jessica Pegula (EUA) 6-2, 3-6, 6-3

María Camila Osorio (COL) x Petra Martic (CRO) 6-4, 6-2

Magda Linette (POL) x Linda Nosková (CZE) 7-6 (7/4), 6-1

Beatriz Haddad Maia (BRA) x Gabriela Ruse (ROM) 6-2, 6-3

Victoria Azarenka (BLR) x Sloane Stephens (EUA) 6-4, 6-3

Madison Keys (USA) x Magdalena Frech (POL) 6-3, 6-2

Anhelina Kalinina (UCR) x Anna Blinkova (RUS) 6-2, 6-2

Sofia Kenin (EUA) x Aryna Sabalenka (BLR) 7-6 (7/4), 6-2

